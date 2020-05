Coronavirus : Le COVID-19 paralyse l’élevage de volaille et de poisson au Nigeria

17 Mai 2020

Abuja, Nigeria, 17 mai (Infosplusgabon) - Au Nigeria, l'épidémie de coronavirus (COVID-19) fait déjà des ravages dans tous les secteurs de l'économie, y compris l'agriculture, la pandémie infligeant des millions de dommages aux agriculteurs et aux agro-transformateurs du pays.

Selon le journal local Daily Trust, "les experts font déjà craindre de graves pénuries alimentaires pour le Nigeria si des mesures urgentes ne sont pas prises pour protéger les agriculteurs ".

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) est à la tête de cet appel. Elle a averti que les nations doivent élaborer des mesures pour atténuer la faim associée à l'actuelle pandémie du COVID-19.

M. Ibrahim Ezikiel, président de l'Association des aviculteurs du Nigeria. M. Marco Cantillo, directeur adjoint de la Division de l'économie du développement agricole de la FAO, a indiqué dans un communiqué, publié à Abuja que les activités agricoles seraient fortement touchées par la pandémie.

Au Nigeria, la frustration s'accumule déjà au sein des communautés agricoles qui voient leurs investissements s'effondrer, les sous-secteurs de la volaille et de la pêche étant les plus touchés alors que la saison des pluies vient juste de s'installer.

Du Nord au Sud, les éleveurs de volaille et les pisciculteurs déplorent l'impact du COVID-19 sur leurs activités, certains ayant même dû fermer leurs portes.

Sur la façon dont il affecte le secteur de l'aviculture, le président national de l'Association des aviculteurs du Nigeria, M. Ezekiel Ibrahim, a déclaré que les membres de son association n'ont récupéré qu'un tiers de leurs ressources en raison de la pandémie.

Il a attribué cette situation au manque de synergie entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États, qui a causé de sérieux problèmes de logistique et de distribution.

"La situation actuelle fait que la plupart de nos agriculteurs ont perdu entre 35 et 40 % de leurs ressources parce que parfois vous ne pouvez pas vendre alors qu’ils continuent de produire", a-t-il dit.

"Idem pour les couvoirs pour les poussins d'un jour, il est impossible de les livrer aux fermes après leur éclosion. Les œufs sont censés être la première alternative pour pallier toute éventualité. En fait, la demande d'œufs est censée avoir considérablement augmenté en raison de son contenu nutritionnel, mais c'est l'inverse qui se produit", a-t-il ajouté.

Il a déclaré que l'impact sur le secteur de la volaille a un effet domino sur le reste de la chaîne agricole.

"Tout ce qui affecte la volaille affecte les autres secteurs de l'agriculture. Si vous ne pouvez pas vendre des poussins d'un jour, comment pouvez-vous vous permettre d'acheter des aliments pour volailles ? Dans ce cas, comment pourrez-vous acheter du soja et du maïs ? Voilà donc les défis à relever", a-t-il déclaré.

Dans l'État de Kano, réputé pour son activité avicole florissante, des rapports indiquent que les agriculteurs étaient prêts à vendre mais n'avaient pas pu le faire en raison du confinement provoqué par la pandémie.

Le responsable des aviculteurs de volaille de l'État, Alhaji Umar Usman Kibiya, a déclaré que les détaillants de produits avicoles ne sont plus actifs dans l'État, ce qui rend difficile la vente de leurs produits par les éleveurs.

"Les poulaillers, les restaurants, les hôtels et autres établissements de restauration ne fonctionnent pas pendant la période de confinement et ce sont les principaux consommateurs de produits avicoles, comme vous le savez. De plus, le temps actuel n'arrange pas les choses, car les œufs continuent de se détériorer car nous ne pouvons pas les acheminer au marché".

De Lagos, un avicultueur local, Joel Oduware, a dénoncé le niveau croissant de surabondance d'œufs dans le pays. Oduware, qui est également un transformateur d'œufs, a déclaré que les éleveurs locaux ont commencé à compter leurs pertes en raison de la diminution de la demande d'œufs à cette période avec la fermeture des écoles.

"Actuellement, le problème majeur des aviculteurs n'est pas lié à la volaille, mais à la demande et à l'offre d'œufs. Les éleveurs se plaignent de la surabondance d'œufs car les écoles sont fermées depuis longtemps et c'est ce qui crée des problèmes pour les vendeurs aussi. Les statistiques ont montré que les écoliers consommaient plus d'œufs que les adultes".

La surabondance, a-t-il déclaré, a fait chuter le prix habituel de la tablette des œufs de 1 000 nairas (environ 3 dollars) à 750 nairas, l'offre ayant dépassé la demande. Le secteur avicole lutte pour survivre à la pandémie.

Ce n'est pas non plus une bonne période pour les pisciculteurs. Le président national de la Catfish and Allied Fish Farmers Association of Nigeria (CAFFAN), M. Rotimi Oloye, a déclaré qu'en ce moment même, les marchés locaux sont manifestement "inadaptés à l'approvisionnement local et avec le couvre-feu ici et là, le marché est réduit".

Il a déclaré que cela avait fait baisser les prix du poisson en dessous du coût de production. En conséquence, M. Oloye s'inquiète du fait que de nombreux pisciculteurs ne pourront pas reprendre la production, ce qui finira par entraîner des pénuries d'approvisionnement lorsque la demande reprendra, car la population continuera de croître.

Alhaji Hassan Mundu, un éleveur renommé de poissons-chats et de tilapias et propriétaire de l'une des plus grandes écloseries de tilapias dont la chaîne d'approvisionnement s'étend sur tout le nord du Nigeria, a déclaré que l'arrêt de la production a eu un impact énorme sur la production et a ramené sa chaîne d'approvisionnement à "près de zéro".

Les mesures de distanciation sociale et la perturbation des activités du marché, ainsi que la baisse du pouvoir d'achat des gens, ont fait baisser la demande en poisson.

Le vice-président national de l'Association des exploitants de l'aquaculture du tilapia au Nigeria, Nurudeen Tiamiyu, a déclaré samedi à Lagos que l'accès aux ingrédients alimentaires provenant d'autres États constituait un défi majeur en raison de la fermeture des frontières.

"Le coût du transport a augmenté et les prix des aliments pour animaux aussi. Avec les problèmes de change, les condiments de production importés ont augmenté", a-t-il déploré.

Et depuis l'État du Plateau, un pisciculteur de la région de Zarmaganda, à Jos, Olufemi Odueko, a déclaré que les agriculteurs avaient perdu de nombreux poissons à cause de l'impact de la pandémie.

Odueko, qui est également le PDG de Catfish Expert Global Ventures, a déclaré que le problème auquel la plupart des pisciculteurs étaient confrontés aujourd'hui résidait dans l'incapacité d'acheter des aliments pour poissons, ce qui a provoqué la famine des poissons.

Cela les fait généralement rétrécir ou mourir. La baisse de la demande, a-t-il indiqué, est une conséquence directe de la fermeture des points de vente de soupe au poivre qui sont les principaux consommateurs de poisson.

Les projections pour l'avenir immédiat ne sont pas aussi reluisantes vu que M. Marco Cantillo, directeur adjoint de la Division de l'économie du développement agricole de la FAO, craint que les activités économiques mondiales soient fortement affectées par la pandémie de COVID-19.

"On va noter d’énormes conséquences sur les revenus et le bien-être de tous, mais surtout pour les pays les plus vulnérables dépendant des importations alimentaires. En l'absence de réponses politiques opportunes et efficaces, cela exacerbera une augmentation déjà malvenue du nombre de personnes qui n'ont pas assez à manger", a-t-il déclaré.

