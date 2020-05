Coronavirus : L'OMS et le CIO s'associent pour améliorer la santé par le sport

17 Mai 2020

Genève, Suisse, 17 mai (Infosplusgabon) - L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Comité international olympique (CIO) ont signé, samedi, un accord pour travailler ensemble à la promotion de la santé par le sport et l'activité physique.

"Je suis heureux d'officialiser ce partenariat de longue date avec le Comité international olympique", a déclaré Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.

"L'OMS travaille non seulement pour lutter contre la maladie, mais aussi pour aider les gens à mener une vie plus saine, et c'est exactement ce que fera ce partenariat. L'activité physique est l'une des clés de la bonne santé et du bien-être", a déclaré le directeur de l'OMS.

"Cette collaboration arrive à point nommé, car l'actuelle pandémie de la COVID-19 touche particulièrement les personnes atteintes de maladies non transmissibles (MNT).

"L'accord met particulièrement l'accent sur la prévention des MNT par le sport. L'activité physique contribue à faire baisser la pression artérielle et à réduire le risque d'hypertension, de maladie coronarienne, d'accident vasculaire cérébral, de diabète et de divers types de cancer (y compris le cancer du sein et du colon).

"D'autres domaines de collaboration comprennent le travail avec les pays hôtes pour assurer la santé des athlètes, des supporters et des travailleurs lors des jeux, ainsi que la prise en compte des facteurs de risque des maladies non transmissibles, notamment la qualité de l'eau et la pollution de l'air", a déclaré Dr Tedros.

Les deux institutions, a-t-il ajouté, s'emploieront également à faire en sorte que les jeux laissent un héritage sain dans les pays hôtes grâce à une meilleure sensibilisation à la valeur du sport et de l'activité physique.

Il a ajouté que les deux organisations avaient également l'intention de travailler ensemble pour promouvoir des programmes sportifs de base et communautaires qui ont une plus grande portée au sein du grand public, en particulier parmi les filles, les personnes âgées et les personnes handicapées qui peuvent avoir plus de mal à rester actives et en bonne santé.

Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré : "Au cours des derniers mois de la crise actuelle, nous avons tous vu à quel point le sport et l'activité physique étaient importants pour la santé physique et mentale. Le sport peut sauver des vies. Le CIO appelle les gouvernements du monde entier à inclure le sport dans leurs programmes de soutien post-crise en raison du rôle important du sport dans la prévention des maladies non transmissibles, mais aussi des maladies transmissibles".

L'OMS estime qu'au niveau mondial un adulte sur quatre n'était pas assez actif et que plus de 80 % de la population adolescente mondiale n'était pas assez active physiquement.

Le nouveau partenariat regroupera les secteurs du sport et de la santé aux niveaux international, régional et national pour atteindre l'objectif mondial d'une augmentation de 15 % de l'activité physique, comme le prévoit le plan mondial d'action pour l'activité physique.

