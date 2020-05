Coronavirus : Le Zimbabwe prolonge indéfiniment le confinement

17 Mai 2020

Harare, Zimbabwe, 17 mai (Infosplusgabon) - Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a annoncé que les restrictions nationales actuelles du confinement pour le coronavirus (COVID-19) qui ont permis une réouverture partielle de l'économie seront prolongées pour une durée indéterminée.

En raison de la menace accrue de la COVID-19, le Zimbabwe avait décrété le 30 mars un confinement national complet pour une période de 21 jours afin d'endiguer les éventuelles infections, qui fut prolongé de deux semaines. Mais, à l'expiration de cette période au 3 mai, il fut à nouveau prolongé de deux semaines supplémentaires, mais avec un allègement partiel des restrictions précédentes, dites "de niveau 2", qui auraient expiré dimanche.

Toutefois, dans un discours sur l'Etat de la nation, samedi, Mnangagwa a annoncé que cette prolongation serait maintenue.

Dans la mise en œuvre du "Plan national de préparation et de réponse", l'épidémie n'est pas terminée et notre pays présente encore quelques insuffisances. Elles sont comblées de manière ciblée grâce à une stratégie globale de préparation et de réponse à la COVID-19 qui prend en compte les bases et les besoins des différentes communautés et populations", a déclaré M. Mnangagwa.

"Le Zimbabwe va donc poursuivre le confinement de niveau 2 pour une période indéterminée. Nous aurons des examens réguliers à deux semaines d'intervalle pour évaluer les progrès ou l'absence de progrès. Cela devrait nous donner plus de temps pour renforcer les approches de prévention et de gestion des cas pour les différentes populations à risque".

Il a déclaré que les premières estimations indiquaient qu'au 29 avril, le Zimbabwe aurait eu 1.000 cas confirmés de COVID-19, mais qu'au 15 mai, il n'y avait que 42 cas confirmés dans le pays.

M. Mnangagwa a déclaré que cela indiquait que le Zimbabwe pourrait avoir une réduction de la progression de la COVID-19.

"La stratégie de réouverture progressive modifiée nous permettra d'accroître davantage la surveillance, y compris la détection précoce, les tests, la mise en quarantaine, la recherche des contacts, le traitement et les soins en mettant l'accent sur les populations à haut risque", a-t-il déclaré.

La levée partielle permet aux travailleurs officiels de reprendre leurs activités, à condition toutefois que les règles d'hygiène et le port de masques de protection soient respectés.

En outre, les entreprises qui veulent reprendre leurs activités sont tenues de le faire selon des mesures strictes telles que la fourniture de masques et de gants aux employés, la pratique de la distanciation physique pour les employés et la vérification régulière de leur température.

Les heures d'ouverture de toutes les entreprises ont été réajustées pour fonctionner de 9h à 16h30, ce qui était auparavant de 9h à 15h.

Les gymnases et les bars restent fermés, mais les restaurants pourront rouvrir leurs portes, comme le faisaient déjà les fast-foods, mais uniquement pour les plats à emporter et les livraisons.

"Je demande instamment à tout le monde de continuer à imposer l'éloignement social et physique, de porter des masques et de continuer à se laver les mains fréquemment. Les entreprises et les industries qui souhaitent rouvrir doivent suivre des mesures strictes, et nous continuons à travailler sur des plans clairs pour la réouverture progressive des écoles", a déclaré M. Mnangagwa.

Il a toutefois indiqué que les classes d'examens dans les écoles publiques et les étudiants de dernière année dans les collèges ou les universités pouvaient reprendre.

"La circulation interurbaine et transfrontalière des personnes par la route ou le transport aérien reste interdite, sauf pour le transport de marchandises essentielles. La circulation inter et intra provinciale reste contrôlée. Les omnibus, les kombis et les taxis non enregistrés restent également interdits", a déclaré M. Mnangagwa.

Seule la compagnie de transport publique Zupco sera autorisée à opérer, mais avec l'adhésion aux mesures contre la COVID-19.

