Coronavirus : Le Kenya ferme ses frontières avec la Somalie et la Tanzanie en raison de la propagation du coronavirus

17 Mai 2020

Nairobi, Kenya, 17 mai (Infosplusgabon) - La frontière entre le Kenya et la Tanzanie ainsi que la frontière entre le Kenya et la Somalie seront fermées avec effet immédiat pour freiner la propagation du coronavirus mortel, a déclaré, samedi, le Président Uhuru Kenyatta.

Le Président Kenyatta a déclaré que la décision de fermer les frontières faisait suite à l'augmentation du nombre de cas confirmés de l'épidémie de coronavirus au Kenya.

Le Kenya a signalé au cours de la dernière semaine, une augmentation du nombre de cas importés parmi les personnes qui ont franchi les frontières pour entrer dans le pays.

"Ces zones sont devenues des zones de grave préoccupation", a déclaré M. Kenyatta lors d'un discours télévisé samedi.

Parmi les cas positifs enregistrés au Kenya cette semaine, il y a eu un total de 43 cas de personnes ayant traversé la frontière depuis les pays voisins, la Somalie et la Tanzanie.

La plupart des cas transfrontaliers se sont propagés à Wajir, près de la frontière avec la Somalie, où 14 cas ont été signalés, à Isebania, qui a signalé 10 cas, à la frontière du Kenya et de la Tanzanie et au moins 16 cas signalés à Namanga, la frontière kényane avec la Tanzanie.

D'autres cas ont également été signalés à Lungalunga, près de la frontière avec la Tanzanie, qui a signalé deux cas et un autre à Loitoktok au Kenya.

Les 43 cas représentent près d'un quart des 166 infections confirmées cette semaine. Par ailleurs, 78 chauffeurs de camion de nationalité étrangère ont été testés positifs pour la maladie COVID-19. Ils se sont vu refuser l'entrée sur le territoire kényan à différents postes frontières.

"Si nous n'avions pas entrepris cette intervention, les cas importés par nos frontières auraient aujourd'hui représenté plus de 50 % des infections de la semaine", a déclaré le Président Kenyatta.

A l'intérieur des frontières kényanes, les infections se sont maintenant étendues à 22 de nos 47 comtés, a déclaré le Président Kenyatta. "Ces chiffres et la propagation de l'infection indiquent clairement que si aucune mesure n'est prise, tous les acquis déjà obtenus dans la lutte contre cette pandémie seront sans aucun doute compromis".

Le Président Kenyatta a déclaré que la fermeture des frontières signifie que les personnes et les véhicules transportant des passagers ne pourront plus entrer et sortir du territoire de la République du Kenya par la frontière internationale Kenya-Tanzanie, à l'exception des véhicules de transport de marchandises, à compter du samedi 16 mai 2020.

La fermeture met également fin à la circulation des personnes et de tout véhicule de transport de passagers à destination et en provenance du territoire de la République du Kenya par la frontière internationale entre le Kenya et la Somalie, à l'exception des véhicules de transport de marchandises, à compter du samedi 16 mai 2020 à minuit.

Tous les conducteurs des véhicules de fret seront soumis à un test obligatoire de dépistage de la maladie COVID-19 et ne pourront entrer sur le territoire de la République du Kenya que si leur test est négatif.

"Le couvre-feu national en vigueur du crépuscule à l'aube sera prolongé pour une période de 21 jours jusqu'au 6 juin 2020. Je tiens à être très clair aujourd'hui. Je veux que chaque Kényan comprenne où nous en sommes, et ce qui se passe dans notre avenir immédiat", a déclaré M. Kenyatta.

Kenyatta a déclaré : "Un ennemi brutal et impitoyable se trouve devant nos portes. Il essaie d'entrer par toutes les portes et toutes les fenêtres. Il implore les Kényans à le laisser entrer en douce pour qu'il puisse tous nous éliminer".

Depuis que le Kenya a signalé son premier cas de COVID-19, le pays a enregistré 830 infections confirmées et 50 décès. "Il est inquiétant de constater que près de 30 % de ces décès se sont produits à domicile", a déclaré M. Kenyatta.

FIN/ INFOSPLUSGABON/BVC/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon