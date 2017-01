Madagascar sera la nouvelle desserte d’Ethiopian Airlines

15 Janvier 2017

Afrique-Transport-Nouvelle destination pour Ethiopian Airlines

LIBREVILLE, 15 janvier (Infosplusgabon) - La compagnie aérienne, Ethiopian Airlines, va desservir à partir du 28 mars prochain, Antananarivo, la capitale malgache, selon un communiqué.

Cette desserte sera assurée grâce à une fréquence de trois vols hebdomadaires directs, mardi, jeudi et dimanche.

Pour le président-directeur général d’Ethiopian Airlines, Tewolde Gebre Mariam, la connectivité aérienne étant une raison essentielle et un moteur de l'intégration socio-économique d'une nation, leur nouveau service contribuera certainement à la croissance des affaires et à la coopération bilatérale avec d'autres villes sœurs d'Afrique.

Ethiopian Airlines dessert plus de 95 destinations internationales et 20 destinations intérieures, à travers cinq continents. Elle opère plus de 200 vols quotidiens.

