Le gouvernement béninois rappelle aux votants le respect des gestes barrières contre la COVID-19

17 Mai 2020

Cotonou, Bénin, 17 mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement béninois rappelle aux votants le respect des gestes barrières contre la propagation de la Covid-19, dans le cadre des élections communales qui se déroulent ce dimanche sur toute l’étendue du territoire national.

« …En ces temps de crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, et pour éviter la propagation du Coronavirus durant cette journée, il sied de rappeler les gestes barrières que nous sommes appelés à observer pour nous protéger et protéger les autres », selon un communiqué du gouvernement.

Le gouvernement recommande de se rendre à son centre de vote avec son masque de protection bien posé, se laver les mains, se rendre auprès des agents électoraux et observer la distanciation sociale s'il s'agit d'un rang en attente.

Il est également demandé aux citoyens de présenter sa pièce, prendre le bulletin de vote et le cachet, se rendre dans l'isoloir pour effectuer son choix, revenir déposer le bulletin plié dans l'urne et retourner chez les agents électoraux pour émarger et retirer sa pièce.

Le gouvernement invite aussi les votants à se nettoyer les mains avec le gel hydroalcoolique avant de quitter le bureau de vote et de rentrer directement chez eux pour éviter des attroupements sur les lieux de vote.

Les Béninois votent ce dimanche pour élire leurs représentants dans les communes du territoire national. Cinq partis politiques y participent. Il s’agit de l’Union Progressiste (UP), du Bloc Républicain (BR), du Parti du renouveau démocratique (PRD), des Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE, seul parti de l’opposition) et de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN).

Pour contrer la propagation de la Covid-19, le Bénin a expérimenté, pour la première fois, une campagne électorale exclusivement médiatique. Des organes de presse privés et publics ont été sélectionnés pour recevoir et diffuser les messages des partis en lice aux populations.

A l’issue de ce scrutin, seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, sont éligibles à l’attribution des sièges. Le nombre de sièges à attribuer à chaque arrondissement est déterminé en divisant l’effectif de sa population par le quotient communal.

