CAN 2017 : Chaque Lion Indomptable percevra plus de 40 millions de F CFA en cas de victoire à la finale

15 Janvier 2017

Sport-Afrique-Football-Can Total 2017

LIBREVILLE, 15 janvier (Infosplusgabon) - Le gouvernement camerounais a fixé à 40 500 000 F CFA la prime que percevra chaque joueur de l’équipe nationale des Lions Indomptables au cas où elle remporte la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2017 qui a démarré, samedi à Libreville, au Gabon.

Sont concernés par ces primes, les joueurs, les encadreurs techniques et médicaux avec pour principe une logique centrée autour du résultat et non de la seule et simple participation.

«Les joueurs et les dirigeants ont convenu de ce que les primes ne sont plus par match gagné, mais par objectif», a indiqué le président de la Fédération Camerounaise de football, Sidiki Tombi à Roko.

Pour la prime de présence, elle est de 500.000 F CFA et la prime de qualification s’élève à 15.000.000 F CFA.

Si les Lions Indomptables atteignent les quarts de finale, chaque joueur aura perçu 27.500.000 F CFA et en se qualifiant pour la demi-finale, chaque joueur percevra de manière cumulée 30.500.000 F CFA.

Au cas où les Lions atteignent la finale, chaque joueur percevra de manière cumulée 35.500.000 F CFA, et si le Cameroun remporte la finale, chaque joueur recevra de manière cumulée 40.500.000 F CFA.

A ce jour, les joueurs ont perçu la prime de présence et la prime de qualification sus mentionnées, soit un montant global de 15.500.000 F CFA.

