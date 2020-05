L'ONU se félicite de l'arrestation du principal suspect du génocide au Rwanda

17 Mai 2020

New York, États-Unis, 17 mai (Infosplusgabon) - Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, s'est félicité de l'arrestation, samedi, de l'un des fugitifs les plus recherchés au monde, a déclaré son porte-parole dans un communiqué.

Félicien Kabuga, présumé être une figure de proue du génocide rwandais de 1994, a été appréhendé à Paris par les autorités françaises à l'issue d'une enquête conjointe avec le Mécanisme international résiduel des tribunaux pénaux (International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, IRMCT)) des Nations unies.

Il avait été inculpé par le Tribunal pénal international des Nations unies pour le Rwanda en 1997 pour sept chefs d'accusation de génocide et de crimes contre l'humanité.

"L'arrestation de M. Kabuga envoie un message fort selon lequel les présumés auteurs de tels crimes ne peuvent échapper à la justice et qu’ils rendront finalement compte, même plus d'un quart de siècle plus tard", indique le communiqué.

En tant que chef du Comité Provisoire du Fonds de défense nationale du 25 avril 1994 au mois de juillet 1994, M. Kabuga aurait contribué au financement du génocide.

Il a également été président du Comité d'initiative de la Radio Télévision Libre des Milles Collines, dont les émissions ont été utilisées par les extrémistes hutus pour inciter à la haine contre les Tutsis et identifier des individus en vue de leur assassinat ultérieur.

"Les pensées du secrétaire général aujourd'hui vont en premier lieu aux victimes des crimes présumés de M. Kabuga, aux victimes d'autres crimes internationaux graves, et à leurs familles. Mettre fin à l'impunité est essentiel pour la paix, la sécurité et la justice", poursuit le communiqué de l'ONU.

M. Kabuga a été arrêté dans le cadre de ce qui a été décrit comme une opération sophistiquée et coordonnée, avec des recherches simultanées dans un certain nombre de lieux.

Il devrait être transféré à l'IRMCT, où il sera jugé.

"Pour la justice internationale, l'arrestation de Kabuga démontre que nous pouvons réussir lorsque nous avons le soutien de la Communauté internationale", a déclaré Serge Brammertz, procureur en chef du mécanisme des Nations unies.

"Cette arrestation est le fruit de l'engagement inébranlable du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a créé le mécanisme pour poursuivre le processus de réédition des comptes au Rwanda et en ex-Yougoslavie".

Kabuga était recherché par l'IRMCT depuis 2013. Le mécanisme remplit des fonctions essentielles précédemment assurées par le tribunal international pour le Rwanda, qui a été fermé en décembre 2015, et un autre pour l'ex-Yougoslavie, qui a fermé deux ans plus tard.

Le secrétaire général des Nations unies a salué la coopération entre le mécanisme onusien et les autorités françaises pour l'arrestation, soulignant la responsabilité de tous les États de coopérer avec l'IRMCT pour localiser et arrêter tout fugitif en fuite.

