Le Gabon et la Guinée-Bissau se neutralisent (1-1) en match d'ouverture de la CAN 2017

LIBREVILLE, 14 janvier (Infoslusgabon) - Le Gabon et la Guinée-Bissau ont fait match nul, 1 but partout, en ouverture de la 31ème Coupe d'Afrique des nations de football samedi à Libreville.

A la mi-temps, les deux équipes, qui évoluent dans le groupe A, étaient à égalité 0 but partout.

Après une entrée timide face à des Bissau-Guinéens plus entreprenants, sous les yeux de près de 40.000 spectateurs dont les chefs d'Etat des deux pays, les Gabonais se sont progressivement repris, sans vraiment inquiéter leurs adversaires. Ces derniers se montreront d'ailleurs plus incisifs et tiendront mieux le ballon. Mais rien ne sera marqué durant cette première période.

A la reprise, les Gabonais vont faire la différence par leur capitaine, Pierre Emerick Aubameyang, reprenant un centre de Bouanga à la 50ème minute, sans pouvoir faire le break, malgré une belle volée de Aubameyang (65e).

A force de persévérer, les Guinéens vont égaliser à la 90ème minute grâce à Marino Soares qui de la tête offrait ainsi à son équipe, qui participe pour la première fois à une CAN, un point historique.

Les deux équipes partagent la tête du groupe A en attendant le match entre le Burkina Faso et le Cameroun. (Source Pana).

