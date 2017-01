CAN 2017: Le Burkina Faso obtient le nul face au Cameroun (1-1)

15 Janvier 2017

Afrique-Sport-CAN Total 2017

LIBREVILLE, 14 janvier (Infoslusgabon) - Le Burkina Faso et le Cameroun ont fait match nul 1 but partout pour leur entrée dans la 31ème Coupe d'Afrique des nations de football pour le compte du groupe A, samedi à Libreville.

A la mi-temps, les Camerounais menaient par un but à zéro grâce à Benjamin Moukandjo, inscrivant un coup franc direct à la 34ème minute.

Les Burkinabè reviendront à la hauteur de leurs adversaires à la 74ème minute, Dayo reprenant de la tête une balle cafouillée par la défense des Lions indomptables.

Les Camerounais peuvent se mordre les doigts de n'avoir pas tué le match alors qu'ils en ont eu plusieurs fois l'occasion aux 41e, 45e et 58e minutes par Njie, Bosogog et Zoua.

Ce match nul place les équipes du groupe A à égalité, avec un point pour chacune, le Gabon et la Guinée-Bissau ayant également fait match nul sur le même score plus tôt dans l'après-midi.

Prochain match dans ce groupe, le 18 janvier entre le Gabon et le Burkina Faso et entre le Cameroun et la Guinée-Bissau. (Source Pana).

