Coronavirus: Des drones équipés de caméras thermiques, bientôt, disponibles en Tunisie

17 Mai 2020

Tunis, Tunisie, 17 mai (Infosplusgabon) - ”Des drones équipés de caméras thermiques sont actuellement en phase d’expérimentation et seront probablement mis en circulation à partir de la fin de la semaine prochaine”, a annoncé, samedi, Nissaf Ben Alaya, directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE).

Lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère de la Santé, Mme Ben Alaya a indiqué que les tests rapides sont aussi en phase d’expérimentation pour s’assurer de leur efficacité. Dans ce contexte, elle a parlé de deux types de tests rapides. Les tests à anticorps qui sont utilisés depuis quelques jours dans les hotspot comme le Grand Tunis et la région de Gafsa et dont les résultats seront annoncés bientôt. Et les tests à antigène qui seront utilisés dans certains secteurs spécifiques.

Elle a, en outre, signalé qu’une commission scientifique se penche actuellement sur la réalisation d’un guide destiné aux différents intervenants pour les aider à utiliser les tests rapides.

S’agissant des trois dernières contaminations enregistrées vendredi, Ben Alaya a précisé qu’il s’agit d’un cas à Tunis, parmi des Tunisien(ne)s revenant de l’étranger, et de deux cas à Gafsa (centre-ouest) qui étaient déjà en confinement étant donné qu’ils font partie de l’entourage d’un autre cas confirmé.

