Six morts et six blessés dans un bombardement contre un foyer universitaire à Tripoli

17 Mai 2020

Tripoli, Libye, 17 mai (Infosplusgabon) - Au moins six personnes ont péri et six autres ont été blessées dans de nouveaux tirs de roquettes ciblant un foyer universitaire dans le quartier d'al-Farnaj, est de Tripoli, preuve de la poursuite de l'escalade militaire dans la capitale libyenne.

Le conseiller des médias du ministère de la Santé du gouvernement d'union nationale, Amine al-Hachemi, a annoncé que "le nombre de victimes des obus tombant sur la résidence du dortoir universitaire d'al-Farnaj est passé à six morts et six blessés".

Plus tôt samedi, un porte-parole de l'Organe des secours et des urgences, Oussama Ali avait annoncé que deux personnes ont été tuées à la suite tu tir d'obus tombés sur la résidence du dortoir universitaire d'al-Farnaj.

L'esclade militaire s'est accrue ces dernières semaines en Libye avec l'intensification des tirs d'obus, de roquettes et de missiles ciblant des quartiers résidentiels à Tripoli, des hôpitaux et aéroport, tuant et blessant des civils.

Par ailleurs, le porte-parole de l'armée libyenne fidèle au gouvernement d'union nationale, le colonel Mohamed Ganounou, a annoncé, samedi, que l'armée de l'air a ciblé, avec trois frappes aériennes, la base aérienne d'Al-Wattia (ouest), au cours desquelles un système de défense aérienne russe "Pantzir" a été détruit.

Le colonel Ganounou a déclaré, lors d'un point de presse, samedi, que les frappes ont également visé trois voitures armées, dont une transportant des munitions.

Il a souligné que "toute cible qui représente une menace fixe ou mobile sera visée et bombardée sans exception", assurant qu'"il n'y a pas de ligne rouge".

FIN/ INFOSPLUSGABON/DIM/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon