Coronavirus : Le Nigeria exhorte les gouvernements des Etats à adopter la prudence en levant les restrictions sur les grands rassemblements

17 Mai 2020

Abuja, Nigeria, 17 mai (Infosplusgabon) - Le président de la Force spéciale présidentielle (PTF) contre la Covid-19 a exhorté les gouvernements des différents Etats qui lèvent les restrictions imposées à un grand nombre de personnes d'en mesurer les conséquences par rapport à une propagation plus rapide du virus, remettant par conséquent en cause les acquis déjà réalisés.

Le président de la force spéciale et secrétaire du gouvernement de la fédération (SGF), Boss Mustapha, qui l'a dit vendredi lors de la conférence de presse quotidienne sur la Covid-19 à Abuja, a noté qu'une analyse préliminaire a noté que plus de 51% du nombre total des personnes infectées étaient concentrés dans neuf collectivités à travers le pays, toutes densément peuplées.

Ceci, d'après lui, indique que un élément crucial dans la lutte contre la pandémie, est de réduire les possibilités de grands rassemblements, maintenir l'interdiction des déplacements entre les Etats et le couvre-feu sur l'ensemble du territoire, mais aussi respecter les consignes édictées comme le lavage des mains aussi fréquemment que nécessaire, en utilisant du gel hydroalcoolique, le respect de la distanciation sociale, et le port de masque dans les lieux publics.

"En se posant en chef de file de la lutte contre la pandémie, M. le président a encouragé les gouvernements des Etats à adopter les recommandations nationales en fonction de la situation dans leurs Etats et espère que cette adaptation s'appuie sur des données empiriques relatives aux progrès réalisés.

“Alors que nous nous approchons de la fin de la première phase d'assouplissement du confinement approuvée par le président, le rôle central que joue la collaboration, surtout avec les citoyens, est plus qu'essentiel. Notre réponse nationale a déjà été guidée par les connaissances scientifiques de la pandémie, mais aussi par l'impact des mesures appliquées sur le contrôle du virus sans compromettre les éléments de base essentiels pour la vie.

“A l'avenir, la science et les statistiques joueront un rôle majeur dans les décisions à prendre. De même, l'engagement communautaire deviendra une stratégie de recentrage pour la PTF".

Le SGF a également regretté que le nombre de cas détectés actuellement montrent que le pays pourrait enregistrer davantage de décès non nécessaires parce que les hôpitaux renvoient les patients non Covid-19, et "nous avons aussi noté une réduction sensible de la prestation des services non liés à la Covide-19 dans nos hôpitaux".

“Rappelez-vous que le ministre de la Santé avait, à plusieurs occasions, imploré nos institutions de santé de ne pas mettre en péril l'offre des services de santé aux patients qui ont besoin d'attention. La PTF réitère cet appel et demande que les fournisseurs de services de santé aident à soulager le fardeau des maladies dans le pays en offrant les services requis".

M. Mustapha a révélé que 792,1 millions de nairas (environ 2,6 millions de dollars) ont été versés dans le compte unique du trésor (TSA) provenant de différentes sources, notant que "je veux particulièrement saluer le sacrifice de certains Nigérians ordinaires symbolisés par les dons à partir d'un naira, qui pour nous, viennent de cœurs purs".

Le ministre de la Santé, Dr Osagie Ehanire, a, pour sa part, révélé que le ratio hommes/femmes demeure à environ 70% pour les hommes et 30% pour les femmes, tandis que les cas de décès tournent autour de 3%.

“Une hausse constante de ces chiffres est ce que nous envisageons un renforcement des tests, du traitement, de la recherche et l'isolement des contacts".

“Nous implorons les Etats et partenaires à ne pas relâcher leurs efforts mais à suivre le rythme, qui, dans certains Etats, augmentera fortement avant de commencer à décroître.

“Le respect des conseils contre les déplacements inter-Etats et des autres mesures simples comme l'utilisation des masques et d'éviter les rassemblements, diminuera de façon significative le fardeau", a-t-il ajouté.

