Le Club Africain sommé par la FIFA à payer 140.000 dollars à un joueur ghanéen

17 Mai 2020

Tunis, Tunisie, 17 mai (Infosplusgabon) - La Chambre de règlement des litiges de la FIFA a ordonné au Club Africain de Tunis de payer 140.000 dollars à son ancien attaquant ghanéen, Derrick Sasraku.

L'attaquant ghanéen avait rejoint le Club Africain en août 2018 pour un contrat qui devait prendre fin en 2021, mais le club tunisien a mis fin prématurément à son contrat en janvier dernier après que le joueur a joué 13 matches et marqué 2 buts seulement.

Sasraku a porté l'affaire devant l'Instance internationale du football, accusant le Club Africain d'avoir mis fin illégalement et unilatéralement à son contrat.

Le secrétaire général du Club Africain, Sami Mkadmi a annoncé, samedi, que le président du club, Abdessalem Younsi, avait versé au joueur ghanéen la somme de 10.000 dollars dans le but de trouver une solution à l'amiable et de façon "amicale". Mais, les négociations pour une réconciliation n'ont pas pu être poursuivies à cause du retour du joueur au Ghana, en coïncidence avec l'apparition du nouveau coronavirus (Covid-19), précisant que le Club Africain va faire appel au niveau du Tribunal arbitral sportif (TAS), ce qui va prolonger automatiquement la période imposée au club pour payer à son ancien attaquant.

