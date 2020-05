Le Rwanda n'a pas enregistré de nouveau cas de coronavirus ces dernières 48 heures

16 Mai 2020

Kigali, Rwanda, 16 mai (Infosplusgabon) - Le Rwanda n'a pas enregistré de nouveaux cas d'infection au coronavirus ces dernières 48 heures, a annoncé le ministère de la Santé vendredi.

Ce pays d'Afrique de l'Est compte 287 cas confirmés de COVID-19, dont 117 ont été déclarés guéris.

Au début de ce mois, le Rwanda a amorcé un assouplissement de son confinement en vue de relancer l'économie.

Les mesures actuelles qui doivent expirer ce week-end avaient donné l'autorisation aux entreprises publiques et privées de fonctionner avec le personnel essentiel, tandis que les autres employés continuaient à travailler de chez eux.

Durant le confinement partiel, les marchés étaient ouverts pour les vendeurs essentiels, pas plus de 50% des vendeurs enregistrés. Les hôtels et restaurants étaient autorisés à ouvrir et à fermer à 19h00 (17h00 GMT) mais les écoles et les activités sportives restent suspendues jusqu'en septembre.

Le gouvernement rwandais a prévu un taux de croissance d'environ 3,5% pour cette année alors que le pays tablait sur une moyenne annuelle de 8%.

