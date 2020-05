6,5 millions de dollars des Etats-Unis pour soutenir la lutte contre la COVID-19 en Libye

16 Mai 2020

Tripoli, Libye, 16 mai (Infosplusgabon) - Les Etats-Unis ont annoncé un plan de contribution d'une valeur de 6,5 millions de dollars supplémentaires en faveur de la Libye pour soutenir les efforts de riposte au coronavirus émergent.

Selon un communiqué publié vendredi soir par l'ambassade américaine en Libye, " avec ce montant supplémentaire la contribution totale des Etats-Unis s'élève à plus de 12 millions de dollars".

La même source a indiqué que "ce financement sera utilisé pour accroître la capacité des autorités médicales à détecter le coronavirus émergent en Libye et à prévenir sa propagation et son contrôle, et contribuera également à prévenir la propagation de l'épidémie parmi les réfugiés et migrants en situation de précarité, en leur fournissant une aide humanitaire".

Depuis la détection du premier cas d'infection au coronavirus, le 24 mars dernier, la Libye a enregistré jusqu'à présent 64 cas d'infection confirmés au coronavirus dont 28 guérisons et 3 décès.

Le communiqué de l'ambassade des Etats-Unis rappelle que "depuis 2011, les Etats-Unis ont investi plus de 715 millions de dollars dans la santé publique et le développement en général en Libye, notamment des programmes de santé d'urgence pour aider à préserver la santé des personnes et prévenir les maladies", expliquant que "cette assistance a renforcé les capacités de nombreuses institutions et organisations nationales et locales impliquées maintenant dans la réponse à l'épidémie du coronavirus".

