Le SNJT met en garde contre le discours haineux d'un député contre la liberté d'expression en Tunisie

Tunis, Tunisie, 16 mai (Infosplusgabon) - Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a dénoncé vendredi dans un communiqué, les insultes proférées par le chef du bloc parlementaire Al Karama, Seif Eddine Makhlouf, contre le journaliste et chroniqueur Haythem el Mekki, considérant qu’il s’agit d’une atteinte flagrante à la déontologie et à la dignité humaine.

Le syndicat a fait part de son entière solidarité à Haythem El Mekki, mettant en garde contre "le danger de ce discours politique violent basé sur la haine et qui menace l'intégrité physique des journalistes".

Le SNJT a noté que les "députés du bloc parlementaire Al Karama sont connus pour les attaques et menaces qu'ils profèrent contre la liberté de l'information et d'expression, en se basant sur de fausses accusations, dans le but de ternir l'image de tous les journalistes dans la société".

D’autre part, le SNJT a tenu à mettre en garde contre ce genre de discours qui renvoie vers le climat observé durant la période de 2012 et 2013, ayant conduit à des assassinats et des bains de sang.

Ainsi, il a appelé "les confrères à faire face à ce fléau dangereux et à ne pas inviter toute personnalité publique prônant la violence et la haine".

Le député d'Al Karama, Seif Eddine Makhlouf, avait insulté le journaliste et chroniqueur Haythem el Mekki lors de son passage à l’émission Midi Show sur les ondes de Mosaïque FM, en le traitant de "chien" et de "vendu", rappelle-t-on.

