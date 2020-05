Le coronavirus domine l’actualité cette semaine à Maurice

16 Mai 2020

Port-Louis, Maurice, 16 mai (Infosplusgabon) - Comme les dernières semaines, l’actualité est encore dominée à Maurice par le coronavirus qui affecte le monde entier.

Tous les médias ont consacré de larges espaces à cet "ennemi invisible" qui a tué jusqu’ici, dix personnes à Maurice et des centaines de milliers ailleurs dans le monde.

Les médias mauriciens ont également relayés, tous les jours, les informations provenant du ministère de la Santé et du bien-être, particulièrement, les derniers chiffres concernant l’évolution de cette maladie dans l’île.

Ainsi, on apprend qu’au vendredi 15 mai, aucun nouveau cas positif de COVID-19 n’a été enregistré dans l’île et ce, depuis les 19 derniers jours consécutifs, selon le ministère de la Santé et du Bien-être.

Maurice compte, en effet, un total de 332 cas de COVID-19 recensés depuis l’annonce du premier cas dans l’île, dont 10 décès, et 322 guéris.

Mais, ce qui a retenu le plus l'attention cette semaine, c’est l’introduction au Parlement, mardi dernier, suivi de trois jours de débats, de deux projets de loi sur la COVID-19 et la quarantaine, votés vendredi, en début de soirée.

Lors des débats parlementaires, tel que rapporté par le quotidien Le Défi, Pravind Jugnauth a noté que "ce qu’on propose dans ce projet de loi n’est pas une nouveauté".

"D’ailleurs, beaucoup de pays comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Inde, le Japon, les Seychelles, l’Afrique du sud, entres autres, ont eu recours à des mesures similaires pour soutenir la reprise de leur économie après la crise de Covid-19", a-t-il souligné.

Selon lui, "c'est dans le but d’accompagner le gouvernement dans son effort de soutenir l’économie nationale que la Banque de Maurice et les réserves internationales sous sa gestion (environ 7 milliards de dollars) sont au cœur des mesures du Covid-19 Bill".

Le Premier ministre a également dit, selon Le Defi: "nous avons jusqu’ici réussi à gérer cette première phase de la maladie. On n’a eu aucun nouveau cas positif de Covid-19 ces derniers 18 jours. Et, Maurice n’a aucun cas actif en ce moment. Le gouvernement met les bouchées doubles afin d’éviter à tout prix une seconde vague de Covid-19 dans le pays".

Cependant, il a demandé à la population d’être vigilante, car la COVID-19 a changé notre vie.

"On doit désormais s’adapter à une nouvelle vie", a-t-il indiqué.

Réagissant aux débats parlementaires, Nad Sivaramen, rédacteur-en-chef de L’express écrit : "Du jamais-vu ; sans précédent ; à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ; contraction économique de 7 à 11 pc ; plus de 100.000 chômeurs potentiels".

Il écrit aussi que "le pouvoir a peint un tableau sombre avant d’expliquer que la stratégie de relance de l’économie et de l’investissement ne sera dévoilée que dans le prochain Budget 2020- 2021. Entre-temps, il faut agir… oui, mais !".

Selon lui, amender une cinquantaine de lois et de nombreux acquis des citoyens et des travailleurs, dans l’urgence, en plein confinement, à une vitesse qui donne le tournis restreint le débat public nécessaire dans une démocratie qui se respecte.

Le quotidien Le Mauricien estime que "le gouvernement devait toutefois assurer que le texte de loi protégerait les emplois et maintiendrait une certaine stabilité économique".

Ce quotidien rapporte également l’intervention du ministre des Finances, Renganaden Padayachy, qui a estimé qu’à cause de la COVID-19, le nombre de chômeurs devrait connaître une hausse considérable de 150 pc, ce qui représente 60.000 chômeurs additionnels, portant ainsi le nombre de personnes sans emploi dans l’île à 100.000.

Le ministre a dit s’attendre à une contraction de 80 pc dans le secteur du tourisme; de 15 à 35 pc dans les secteurs manufacturier et textile; de 5 à 6 pc pour les commerces; et de 3 pc dans l’immobilier.

Les secteurs de l’agro-industrie ou encore de la construction pourraient néanmoins, selon le ministre, connaître une croissance positive de 1 à 3 pc.

D’après Le Mauricien, M. Padayachy a affirmé que le gouvernement a la ferme intention de mener à bien sa stratégie de sauvetage des forces vives, "car elles sont la condition sine qua none d’une reprise économique dès lors que la pandémie sera maîtrisée".

Ce quotidien a également fait parler les producteurs, dont des agriculteurs, qui ont la lourde tâche de produire des aliments pour nourrir la population afin d’assurer la sécurité alimentaire dans l’île.

Le secrétaire de l’Association des Petits Planteurs, Kreepaloo Sunghoon, déplore, cependant, que, après six semaines de confinement, les planteurs n’ont rien fait dans les champs, en raison du couvre-feu qui prend fin le 1er juin prochain".

Selon lui, les deux nouveaux projets de loi sont "répressives" , et ne prennent pas en compte les besoins actuels de la population. "Les planteurs ne savent plus s’ils peuvent se rendre dans leurs plantations ou fermes en cette période de couvre-feu, s’ils peuvent faire venir les travailleurs, ou encore s’ils peuvent ramener leurs fruits et légumes pour la vente. Tout prête à confusion", conclut-il.

