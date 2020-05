Le Président Idriss Déby prend personnellement la direction du comité contre la COVID-19 au Tchad

16 Mai 2020

N’Djamena, Tchad, 16 mai (Infosplusgabon) – Le président tchadien, Idriss Déby Itno, a mis en place vendredi, un comité de gestion de la COVID-19 au Tchad dont il assurera personnellement la direction, en remplacement de la cellule de veille sanitaire critiquée pour son manque de résultats dans la lutte contre le coronavirus.

Le chef de l'Etat tchadien a signé vendredi le décret portant création du Comité de Gestion de Crise Sanitaire (CGCS), composé essentiellement des membres du gouvernement et du directeur de cabinet civil du président de la République.

Le CGCS, stipule le décret, a pour mission de définir et de mettre en œuvre la stratégie de gestion nationale de la pandémie, d’orienter, de coordonner, de suivre, d'évoluer et d'adapter toutes les interventions des acteurs impliqués dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire et de manière générale, prendre toutes les mesures appropriées de lutte contre la pandémie, ainsi que ses conséquences et en assurer le suivi sur l’ensemble du territoire, mais également d’assurer la mise en œuvre effective et le suivi des mesures d’accompagnement social et de soutien économique.

La Cellule de veille et de sécurité sanitaire, dirigée par le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence, Kalzeubé Payimi Deubet, avait pour objectif de gérer la pandémie dans le pays, mais a été fortement critiquée par la classe politique pour n’avoir pas réussi a freiné la COVID-19 dans le pays.

Le président du groupe parlementaire de l’Union Nationale pour la Démocratie et la République (UNDR) à l’Assemblée nationale et ancien chef de l’opposition démocratique, le député Saleh Kebzabo, a mis en cause vendredi, la politique du gouvernement dans cette lutte, estimant que c’est un échec, car elle n’a pas réussi à ralentir la pandémie.

Puis, Mahamat Zen Bada, secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), proche du pouvoir, a affirmé vendredi, que le Comité de veille est devenu inefficace avec une lourdeur administrative et ne répond pas aux attentes de la population. Il a appelé le président de la République à gérer personnellement la situation qui risque de déborder.

Le ministère tchadien de la Santé publique a annoncé vendredi lors du point quotidien sur la situation de la COVID-19, que le Tchad a enregistré depuis le 19 mars, 399 cas dont 27 nouveaux cas confirmés, 5 guérisons, 2 décés et 270 malades sous traitement avant de signaler que trois corps suspects ont été testés dont 2 positifs.

FIN/ INFOSPLUSGABON/VVX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon