Concert de sensibilisation contre la COVID-19 samedi et dimanche sur Canal+ Afrique et France

16 Mai 2020

Paris, France, 16 mai (Infosplusgabon) – Les chaines du groupe Canal Plus en Afrique et en France, en association avec 6 organisations internationales humanitaires organisent, ce samedi et dimanche, un concert exceptionnel intitulé AFRICA AT HOME, ENSEMBLE CONTRE LE CORONA pour prévenir et lutter contre la pandémie de la COVID-19.

L'évènement, qui sera retransmis, ce samedi à 20H30 sur Canal+ en Afrique et sur Dailymotion dimanche à 20H30 sur A+ / A+ IVOIRE et à 23H15 sur la chaîne française CSTAR réunira plus de 70 chanteurs, musiciens, humoristes de la scène africaine et internationale, mais aussi des stars du ballon rond, qui participeront depuis chez eux à ce concert de sensibilisation, de prévention et de mobilisation pour faire face au Coronavirus.

Au cours du concert, des appels au don pour six associations humanitaires (Action contre la faim, Care, Handicap International, Médecins du monde, Plan International et Solidarité internationale) regroupé au sein de la structure Alliance Urgences, seront relayées par les artistes d’AFRICA AT HOME, et les dons générés serviront à financer l’équipement et la formation des personnels de santé, la distribution de kits hygiène, la sensibilisation aux gestes barrières, la fabrication de chlore, de masques, de savon.

Alliance Urgences est un groupe de six ONG internationales qui ont décidé de joindre leurs forces pour apporter une aide rapide et efficace dans le cadre de situations d’urgences, afin de s’assurer qu’un maximum de moyens arrivent dans les mains de ceux qui en ont le plus besoin.

Depuis le début de la pandémie a indiqué un communiqué des organisateurs du concert, les membres d’Alliance Urgences, présents dans de très nombreux pays africains, s’emploient à y maintenir leur action humanitaire et à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et de lutte nécessaires pour protéger la santé des plus vulnérables.

