Le Bénin prêt pour les communales et municipales de dimanche

16 Mai 2020

Cotonou, Bénin, 16 mai (Infosplusgabon) - Les autorités béninoises se disent prêtes pour la réussite des élections communales et municipales prévues pour se dérouler, dimanche, sur toute l’étendue du territoire.

Au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique des mesures sécuritaires et sanitaires ont été prises pour des élections communales sécurisées et apaisées, indique-t-on.

Selon le directeur général de la sécurité publique, le contrôleur général de la Police, Foudou Idrissou, « toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour un bon déroulement des élections sur l’ensemble du territoire national ».

Il rassure que la Direction générale de la Police nationale s’attèle au respect des décisions prises par le gouvernement contre la COVID-19 à travers des contrôles du port obligatoire du masque de protection, la distanciation sociale d’un mètre au moins, le lavage régulier des mains et autres.

Outre le matériel lourd déjà sur place et le matériel sensible attendant d’être convoyé, la Commission électorale nationale autonome (CENA- structure chargée de l’organisation des élections au Bénin) rassure que des dispositions ont été déjà prises pour doter les centres et tous les bureaux de vote de masques et du dispositif de désinfection des mains.

Les Béninois iront aux urnes demain 17 mai pour élire leurs représentants dans les communes du territoire national. Cinq partis politiques y participent. Il s’agit de l’Union Progressiste (UP), du Bloc Républicain (BR), du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE, seul parti de l’opposition) et de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN).

Pour contrer la propagation du COVID-19, le Bénin a expérimenté, pour la première fois, une campagne électorale exclusivement médiatique. Des organes de presse privés et publics ont été sélectionnés pour recevoir et diffuser les messages des partis en lice aux populations.

A l’issue de ce scrutin, seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, sont éligibles à l’attribution des sièges. Le nombre de sièges à attribuer à chaque arrondissement est déterminé en divisant l’effectif de sa population par le quotient communal ».

