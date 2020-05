Le financier du génocide rwandais arrêté samedi en France

16 Mai 2020

Paris, France, 16 mai (Infosplusgabon) – L’homme d’affaires rwandais, Félicien Kabuga, considéré comme le financier du génocide de 1994, a été arrêté samedi à Asnières-sur-Seine, en banlieue parisienne, a annoncé le Parquet général de Paris.

Le samedi 16 mai, une opération conduite par plusieurs services policiers et gendarmes français, sur instruction et en présence du Parquet général près la Cour d’appel de Paris, a permis l’arrestation de Kabuga, «un génocidaire rwandais activement recherché par la justice pénale internationale depuis 25 ans », a indiqué un communiqué du Parquet général de Paris.

« L’arrestation de ce fugitif parmi les plus recherchés au monde constitue l’épilogue d’une longue et minutieuse enquête menée par les enquêteurs de l’OCLCH, le Parquet général près la Cour d’appel de Paris et le Bureau du procureur du Mécanisme international, en coopération avec la police fédérale belge et le Métropolitan Police Service de Londres », a déclaré le Parquet général de Paris

Félicien Kabuga, âgé de 84 ans, connu depuis 1994 pour avoir été l’argentier du génocide rwandais, avait séjourné en Allemagne, en Belgique, en RD Congo, au Kenya et en Suisse. Sa cavale avait amené les Etats-Unis à promettre une prime de 5 millions de dollars pour sa capture, a souligné le texte de l’institution judiciaire française.

« Cette arrestation par la Gendarmerie nationale française ouvre la voie à une procédure judiciaire devant la Cour d’appel de Paris. A l’issue, la France devrait remettre le fugitif au Mécanisme international pour les tribunaux pénaux internationaux à la Haye (Pays-Bas) pour y être jugé », a souligné le communiqué.

Avec Augustin Bizimana et Protais Mpyrania, Félicien Kabuga était l’un des trois génocidaires rwandais encore recherchés par la justice pénale internationale, a ajouté le Parquet général de Paris.

