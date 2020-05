Le Nigéria enregistre 288 nouveaux cas de coronavirus, portant ainsi à 5445, le nombre total de personnes infectées

16 Mai 2020

Abuja, Nigeria, 16 mai (Infosplusgabon) - Le Nigeria a enregistré 288 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte à 5445, le nombre total de personnes souffrant de la pandémie dans le pays.

Le Centre nigérian pour le contrôle des maladies (NCDC) a déclaré vendredi soir, que 4 personnes avaient succombé à la maladie jeudi, portant ainsi à 171, le bilan total des décès des suites du Coronavirus.

Parmi les 5445 cas confirmés, 3959 sont des cas actifs, tandis que 1320 autres ont recouvré la santé et sont sortis de l'hôpital.

On signale par ailleurs, que tous ces cas de contamination, de morts et de guérisons, sont originaires des 34 Etats que compte le pays et de la capitale fédérale, Abuja.

Les 288 nouveaux cas seraient originaires de 15 Etats dont Lagos (179), Kaduna (15), Jigawa (15), Borno (13), Ogun (11), Kano (8), FCT (7), Niger (4), Ekiti (4), Oyo (3), Delta (3), Bauchi (3), Kwara (2), et Edo (1).

Le Centre nigérian de contrôle des maladies a également exhorté les Nigérians à se rappeler qu'il n'existe aucun traitement spécifique contre la COVID-19, puisque jusqu'ici, il n'y a que des expérimentations de vaccins et des essais cliniques en cours pour évaluer la sécurité et l'efficacité des médicaments.

