La baisse des taux de vaccination en RD Congo dans ce contexte de pandémie de COVID-19, un danger pour les enfants congolais, selon l'UNICEF

16 Mai 2020

Kinshasa, RDC, 16 mai (Infosplusgabon) - Le nombre d'enfants vaccinés en République démocratique du Congo (RDC) est en baisse, alors que l'apparition de cas de COVID-19 va certainement aggraver la situation, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Si cette tendance se poursuit, les enfants seront exposés à un risque accru de contracter des maladies mortelles telles que la polio, la varicelle, la rougeole, la fièvre jaune, l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la méningite, avertit l'agence onusienne.

Dans un communiqué publié, vendredi, l'UNICEF en janvier et février de cette année, les taux de vaccination de routine des enfants ont diminué par rapport à la même période en 2019, principalement en raison de la faiblesse des systèmes de chaîne du froid, de la faible couverture et des ruptures de stocks de vaccins.

La COVID-19 va "certainement aggraver la situation", avec certains parents qui hésitent à assister aux séances de vaccination de peur de s'exposer, ainsi que leurs enfants, au nouveau coronavirus, et les agents de santé ne disposant pas d'équipements adéquats pour se protéger, a ajouté l'UNICEF.

Dans sa réponse, l'UNICEF demande instamment au gouvernement congolais de lancer des campagnes de rattrapage et d'intensifier les activités de vaccination pour sauver des vies. L'agence a également demandé aux donateurs d'augmenter leurs contributions annuelles à l'effort.

"Si cette tendance à la baisse de la couverture vaccinale persiste, elle effacera les progrès réalisés ces deux dernières années dans la lutte contre les maladies mortelles évitables par la vaccination comme la rougeole", a déclaré Edouard Beigbeder, Représentant de l'Unicef en RDC.

"Plus le nombre d'enfants non vaccinés ou sous vaccinés est important, plus le risque d'épidémies est élevé, et cela ne fera que mettre à rude épreuve un système de santé déjà surchargé", a mis en garde M. Beigbeder.

Ce défi ne se pose pas uniquement en RDC. Le 1er mai, l'Unicef avertissait que la vie des enfants était menacée alors que l'épidémie de Covid-19 a perturbé les services de vaccination.

Durant les premiers mois de cette année en RDC, les taux de couverture vaccinale contre des maladies comme l'hépatite B, le tétanos, la coqueluche, la diphtérie et la méningite - ont baissé de 8 à 10%, a déclaré, vendredi, l'Unicef.

Les taux de couverture vaccinale du vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) ont baissé de 8,4% et de 5,4% pour le vaccin oral pour le type 3 de la polio. La couverture des autres vaccins contre la varicelle, la rougeole, les maladies à pneumocoques et les rotavirus a diminué de 4,5 à 1,5%.

Convertissant les pourcentages en chiffres, l'Unicef constate que 86 905 enfants n'ont pas reçu leur vaccin oral contre la polio et que 74 860 n'ont pas été immunisés contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche et l'hépatite B.

Quelque 107 010 enfants n'ont pas été vaccinés contre la fièvre jaune et 84 676 contre la rougeole. La RD Congo a connu en 2019 la pire épidémie de rougeole au monde où toutes ses provinces étaient affectées.

Dans un pays où seuls 35% des enfants sont entièrement vaccinés avant leur premier anniversaire, les enjeux sont élevés, a dit l'Unicef, avertissant que la RDC pourrait potentiellement perdre sa certification de pays exempt de polio et pourrait voir resurgir des épidémies de rougeole et de polio.

La situation pourrait avoir un impact dévastateur sur les enfants vulnérables dans les zones touchées par un conflit et l'insécurité, où qui vivent dans des zones reculées du pays, a souligné l'Unicef.

FIN/ INFOSPLUSGABON/VVX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon