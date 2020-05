La Fédération de football du Burundi annonce la reprise des compétitions à partir du 23 mai prochain

16 Mai 2020

Bujumbura, Burundi, 16 mai (Infosplusgabon) - Le championnat de football de Ligues A et B, ainsi que les derniers matches comptant pour la Coupe du président de la République du Burundi, édition 2019-2020, vont reprendre à partir du 23 mai prochain, soit plus d’un mois après leur suspension, officiellement pour cause de préparatifs électoraux, a-t-on appris samedi auprès de la Fédération de football du Burundi (FFB).

Les matches restants comptent pour les demi-finales et la finale de la Coupe du président de la République, ceux des 28e, 29e et 30e journées des Ligues A et B.

Les rencontres des demi-finales-aller de la Coupe du président sont fixées au samedi 23 et mardi 26 mai. Les 1/2 finales-retour sont prévues entre le 6 et le 7 juin ; la finale, le samedi 13 juin.

Les rencontres de la 28è journée de la Ligue A sont prévues entre le 30 et le 31 mai ; celles de la 29è et la 30è journée respectivement du 20 au 21 et du 27au 28 juin.

Pendant la période de suspension des compétitions, les joueurs avaient pour consigne de rester confinés chez eux afin d’éviter les risques de contamination au Coronavirus (COVID-19).

Les cas officiellement confirmés de COVID-19 s’élèvent aujourd’hui à 27 au Burundi où il a fallu des pressions des instances internationales du football pour fermer les stades.

Les mesures de prévention contre le virus sur les stades interdisaient la célébration du but marqué. Les joueurs, les spectateurs, le staff technique et les arbitres devaient, par ailleurs, se prêter à la prise de température, au lavage des mains à l'entrée des stades.

Dans d’autres secteurs d’activités, les marchés, les transports en commun, les lieux de loisirs et de culte, les écoles et autres université restent ouverts au public.

Les autorités burundaises ont, par ailleurs, maintenu les élections générales de cette année auxquelles sont attendus plus de cinq millions de votants.

