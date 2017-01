Afrique : Satisfaction de la Belgique après le compromis politique intervenu en RD Congo

05 Janvier 2017

LIBREVILLE, 5 janvier (Infosplusgabon) - Le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, s'est félicité du compromis intervenu le 31 décembre 2016 entre différentes parties congolaises sous la médiation de Conférence épiscopale nationale congolaise (CENCO), "ce compromis constituant un pas important et positif vers une courte transition", en RDC, a indiqué un communiqué officiel.

Selon le chef de la diplomatie belge, "ce compromis doit permettre nécessairement l'organisation en 2017 d'élections libres, la réouverture de l'espace démocratique et la gestion consensuelle de la transitions dans le respect de la Constitution".

A cette fin, la Belgique a appelé les institutions congolaises "à clarifier et à intensifier" dans les semaines à venir les opérations visant l'organisation des élections avant fin 2017, et "à augmenter significativement la transparence opérationnelle et budgétaire de ces scrutins afin de créer les conditions de gouvernance faisant défaut aujourd'hui et qui permettront un soutien externe".

Si ces conditions sont réunies, la Belgique devrait, en principe, accorder un soutien financier et technique à son ancienne colonie pour l'organisation effective des élections présidentielles avant fin 2017.

On rappelle que le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, devrait se rendre, avant fin mars prochain, en visite de travail en RDC pour, notamment, l'inauguration de la nouvelle ambassade de Belgique à Kinshasa (Source Pana).

FIN/INFOSPLUSGABON/BIRD/2017

© Copyright Infosplusgabon