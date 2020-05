200.000 travailleurs reprennent le travail avec la levée partielle du confinement à Maurice

15 Mai 2020

Port-Louis, Maurice, 15 mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement mauricien a assoupli, ce vendredi, les mesures de confinement, après deux mois de restrictions, permettant ainsi à quelque 200.000 travailleurs de reprendre le chemin du travail.

Le porte-parole de la Cellule nationale de communication sur le Covid-19, Dr. Zouberr Joomaye, a indiqué que la police mauricienne a, à ce jour, délivré que 200.000 laissez-passer à la population.

“Malgré la période de confinement, les travailleurs indépendants sont autorisés à reprendre leurs activités à compter du 15 mai 2020. Les employés des secteurs privé et public vont progressivement reprendre le travail jusqu'à la reprise des activités économiques à la fin du confinement, le 1er juin 2020", a-t-il déclaré.

Concernant la situation du Covid-19, le Dr. Joomaye a indiqué qu’aucun nouveau cas n'a été enregistré pendant 18 jours dans le pays.

A cette date, le nombre de cas positifs est de 332, dont 322 patients déclarés guéris, 10 personnes décédées.

En outre, 262 personnes, dont 42 agents de santé, sont actuellement placées en quarantaine sur l'île.

Jusqu'ici, 82.994 tests, dont 24.080 tests PCR et 58.706 tests de détection rapide des antigènes, ont été réalisés.

Le porte-parole a annoncé que le dépistage des intervenants en première ligne est presque achevé et que la prochaine étape portera sur le dépistage du personnel des supermarchés, des stations-service, mais aussi des fonctionnaires qui ont travaillé durant la période de confinement.

Pour sa part, s'exprimant jeudi au Parlement, le ministre des Affaires étrangères, Nando Bodha, a dit que quelque 1000 tonnes de matériel médical en provenance de Beijing, Guangzhou, Hong Kong, et Corée du Sud, ont été réceptionnées durant la période de confinement.

“A ce jour, le pays dispose de millions de comprimés de chloroquine, et d'un nombre de tests suffisant pour la population" a-t-il déclaré.

Concernant les citoyens mauriciens bloqués à l'étranger M. Bodha a dit que des vols supplémentaires à destination de Londres, Paris, Mumbai, et Chennai sont programmés, et d'autres sont prévus vers Madagascar et l'Australie pour ramener les Mauriciens bloqués à l'étranger.

