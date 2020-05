Deux nouveaux décès liés au coronavirus et 121 nouveaux cas enregistrés vendredi au Sénégal

15 Mai 2020

Dakar, Sénégal, 15 mai (Infosplusgabon) - Le Sénégal a enregistré, ce vendredi, deux nouveaux décès liés au coronavirus, portant à 25 le nombre total des patients ayant succombé à la pandémie depuis son apparition dans le pays, le 02 mars dernier, a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action sociale, lors de son briefing quotidien.

Les dernières victimes du Covid-19 sont deux hommes âgés, respectivement, de 58 et 60 ans, décédés, le premier à son domicile aux Parcelles assainies, un quartier de la capitale, le second à l'hôpital Principal de Dakar.

Outre ces deux pertes, le Sénégal a enregistré 121 nouveaux cas revenus positifs sur les 1128 tests effectués, a indiqué le ministère, précisant qu'il s'agit de 119 cas contacts suivis et de 02 cas issus de la transmission communautaire.

Par ailleurs, 48 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris, selon le ministère, qui note qu'à ce jour, le Sénégal compte 2310 cas positifs dont 890 guéris, 25 décès, 1 évacué et 1394 encore sous traitement dont 06 cas graves pris en charge dans les services de réanimation au CHU de Fann et de l'hôpital Principal.

