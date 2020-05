L'ONU déplore 17 bombardements contre des installations de santé en Libye depuis début 2020

15 Mai 2020

Tripoli, Libye, 15 mai (Infosplusgabon) - Le Bureau du Coordonnateur humanitaire des Nations unies en Libye a annoncé avoir recensé "17 attaques/bombardements d'établissements de santé en Libye depuis le début de cette année 2020", assurant que ces attaques se poursuivent toujours, "le Centre hospitalier de Tripoli ayant subi ce vendredi matin un bombardement intense à la roquette sur plusieurs zones de Tripoli".

Un communiqué publié jeudi soir par la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) a indiqué que le Bureau du Coordinateur humanitaire a condamné "toutes les actions qui mettent en danger les civils et empêchent les gens d'accéder aux services vitaux".

Le Centre hospitalier de Tripoli de Tarik al-Zawiya et les quartiers résidentiels voisins ont été bombardés la nuit de mercredi soir à jeudi, blessant 14 citoyens, dont des femmes et des enfants.

Plus tôt dans la journée, l'ambassade britannique en Libye avait condamné la violence à Tripoli la nuit dernière, exprimant "son choc face au ciblage du Centre hospitalier de Tripoli dans le contexte de l'épidémie du coronavirus émergent et de sa menace", estimant que "les attaques contre des civils et les hôpitaux constituent une violation grave du droit international" .

Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale a, pour sa part, accusé les forces de Haftar d'être responsables du bombardement et a affirmé qu'elles étaient "derrières le bombardement aveugle des missiles contre l'hôpital et ses environs".

Le porte-parole de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, le général de division Ahmed al-Mesmari, a démenti, dans un communiqué, que ses forces aient bombardé la zone de Tarik al-Zawiya, les environs du Centre hospitalier de Tripoli, Tarik al-Sour, la rue al-Joumhouria et les zones adjacentes.

