Afrique du Sud : Célébration samedi de l'anniversaire de sa Constitution historique

09 Décembre 2016

Afrique du Sud-Politique-Anniversaire de la Constitution

Nairobi, Kenya, 9 décembre (Infosplusgabon) - L'Afrique du Sud va célébrer samedi le 20ème anniversaire de la Constitution du pays qui a marqué la fin de l'apartheid et la naissance de la démocratie.

Ce document est largement considéré comme une des Constitutions les plus progressistes et innovantes du monde.

Le président Jacob Zuma doit faire un discours dans le cadre de cette commémoration à Sharpeville où le massacre historique en 1963 de manifestants par la police avait choqué la communauté internationale.

C'est également dans cette ville que ce document a été promulgué en loi par l'ex-président Nelson Mandela le 10 décembre 1996. La Journée internationale des droits humains sera également célébrée dans le monde samedi.

Cette commémoration se tiendra sous le thème "Célébrer 20 ans de Constitution - Transformer la société et réunir la nation".

"L'Afrique du Sud est connue pour son engagement pour la promotion et la protection des droits humains, localement et mondialement. Nous devrions être fiers de cette étape importante et réfléchir sur les acquis de notre démocratie constitutionnelle ces 20 dernières années", a déclaré M. Zuma avant cet évènement.

M. Zuma sera accompagné du président de la Cour Suprême, Mogoeng Mogoeng, et des responsables du Parlement, le président de l'Assemblée nationale, Baleka Mbethe, et du président du Conseil national des Provinces, Thandi Modise.

