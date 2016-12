Sénégal : Fin à Dakar du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique

07 Décembre 2016

Afrique-Sécurité-Forum international de Dakar

LIBREVILLE, 7 décembre (Infosplusgabon) - La troisième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique a pris fin mardi après deux jours de travaux devant un panel de chefs d'Etat et de gouvernement.

Le débat a réuni les présidents du Sénégal, Macky Sall, du Cap-Vert, Jorge Carlos Fonseca, du Nigeria, Muhammadu Buhari, du vice-président de la Libye, Mossa El Kony, des Premiers ministres du Mali, Modibo Keïta, du Togo, Komi Sélom Klassou, et le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian.

Ils ont tous regretté la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique et souligné la nécessité de tarir les sources du terrorisme et d’apporter une réponse globale et régionale au phénomène.

«Nous sommes maintenant dans un monde globalisé, donc il est clair que si l’Afrique n’est pas sécurisée, l’Europe ne le sera pas, l’Amérique et l’Asie non plus. Nous devons alors intégrer la nécessité d’une coopération internationale», a déclaré le Président Macky Sall.

«La Communauté internationale doit aussi aider les pays qui ont des problèmes de développement, d’emploi des jeunes, car c’est aussi de cela qu’il s’agit si on veut lutter contre le terrorisme», a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président cap-verdien a souligné le lien entre la sécurité, la paix et le développement, estimant qu’il «faut lutter contre l’insécurité, mais dans le cadre du respect des valeurs démocratiques».

L’avis du Président Fonseca a été soutenu par le Premier ministre togolais qui a indiqué que la lutte contre la pauvreté et le chômage doit faire partie des priorités dans la lutte contre l’insécurité.

«Aucun pays ne peut se targuer à lui seul de résoudre le problème de l’insécurité, mais chaque pays doit faire l’effort de donner du travail à ses jeunes pour éviter qu’ils ne tombent dans l’extrémisme et la violence», a-t-il déclaré.

Ayant pour thème «L’Afrique face à ses défis sécuritaires : regards croisés pour des solutions efficientes», la rencontre était co-organisée par le gouvernement du Sénégal et le ministère français des Affaires étrangères et du Développement international.

Elle a réuni des responsables militaires, des universitaires, des représentants de plusieurs gouvernements, de centres de recherche et d’organisations de la société civile impliquées dans la recherche de la paix et de la sécurité sur le continent.

FIN/INFOSPLUSGABON/BRT/2016

© Copyright Infosplusgabon