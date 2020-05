La Tunisienne Salma Elmouelhi nommée à la tête de la Commission Femme et sport du tennis africain

15 Mai 2020

Tunis, Tunisie, 15 mai (Infosplusgabon) - La Tunisienne Salma Elmouelhi a été nommée présidente de la Commission "Femme et sport" au sein de la Confédération africaine de tennis, a-t-on appris jeudi de source informée à Tunis.

Mme Elmouelhi, qui préside également la Commission "Femme et sport" de l'Association arabe du tennis, a exprimé sa satisfaction de cette nouvelle distinction, affirmant que sa nomination est de nature à renforcer le travail qu'elle effectue au sein des Commissions "Femme et sport" de la Fédération internationale de tennis et de l'Association arabe de la discipline.

Elle a ajouté, dans une déclaration faite jeudi à Tunis, qu'elle "œuvrera pour développer le tennis féminin en Afrique et mettra tout en œuvre pour doubler le nombre de joueuses, de techniciennes et de gestionnaires en faveur de la discipline ".

