Gabon : Visite d’Etat en Chine du président Ali Bongo Ondimba

07 Décembre 2016

Gabon-Chine-Coopération

LIBREVILLE, 7 décembre (Infosplusgabon) - Le Président gabonais, Ali Bongo Ondimba, a entamé mardi une visite d’Etat en Chine, à l’invitation de son homologue chinois, Xi Jinping, annonce un communiqué.

La même source précise que c’est le premier déplacement international du Président Bongo Ondimba dans un cadre bilatéral de son nouveau mandat, dont l’objectif est d’insuffler une ambitieuse dynamique à une relation de plus de quarante ans.

Accompagné de son épouse, la Première dame, Sylvia Bongo Ondimba, et d’une délégation composée des ministres des Affaires étrangères, Pacôme Moubelet Boubeya, de l’Economie, Régis Immongault, du Commerce, Madeleine Berre et d'acteurs économiques gabonais, le Président Bongo Ondimba a été accueilli à Pékin en fin de journée par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Zhang Ming, et conduit à la résidence des hôtes d’Etat de Diàoyútái.

Au cours de son séjour, le Président Bongo Ondimba aura un entretien avec son homologue chinois, Xi Jinping, mercredi, qui sera suivi de la signature de plusieurs accords et d’un banquet d’Etat offert à la délégation dans le cadre majestueux du Grand palais du peuple.

En outre, il s’entretiendra avec le Premier ministre, Li Keqiang, et le président de l’Assemblée populaire nationale, Zhang Dejang.

Un forum économique et une série d’audiences sont prévus avec des dirigeants d’entreprises pour valoriser les possibilités d’investissement au Gabon et ouvrir des marchés à l’export pour la production nationale gabonaise.

Le Président Bongo Ondimba achèvera cette visite d’Etat par la province du Guangdong qui, grâce à ses zones économiques spéciales, hisse son Produit intérieur brut (Pib) au quinzième rang mondial.

Cette visite d’Etat en Chine du Président Bongo Ondimba intervient six ans et demi après sa rencontre avec l’ancien Président, Hu Jintao, en marge de l’exposition universelle de Shangaï, et un an après un échange direct avec le Président Xi Jinping lors du Forum sur la coopération Chine-Afrique, rappelle-t-on.

La Chine est le troisième fournisseur du Gabon avec un volume d’importation de 8,6% et son premier client avec un volume d’exportation égal à 14,2%. (Source Pana).

