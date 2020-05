La reprise des championnats de football du Sénégal différée à novembre 2020

13 Mai 2020

Dakar, Sénégal, 13 mai (Infosplusgabon) - La fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé, ce mercredi, de « différer la reprise des championnats de L1, L2, Nationale 1, Nationale 2, du football féminin (…) au mois de novembre 2020, selon la formule de play-off et de play-down ».

C’est une des neuf mesures annoncées dans un communiqué de presse publié dans l’après-midi, au sortir d’une réunion du comité d’urgence de l’instance.

Il était question, lors de ce conclave, des dispositions à prendre pour la suite des compétitions fédérales de la saison en cours, dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus Covid-19. La FSF n’a donc pas jugé opportun de reprendre ses compétitions dans l’immédiat, surtout que les autorités sénégalaises ont prolongé l’état d’urgence.

Cette décision a été prise sur la base du rapport de la Commission centrale médicale concernant les précautions à prendre en vue de la reprise des entraînements et des compétitions, du rapport technique sur les schémas de reprise des différents championnats et de celui sur l’impact économique de la Covid-19 et les coûts financiers d’un plan de relance post-Covid 19. La FSF a aussi décidé de « proroger les contrats entre clubs, joueurs et encadreurs jusqu’à la fin de la deuxième partie de la saison 2019 – 2020 » et d’allouer « sur fonds propres » aux clubs professionnels, amateurs et certains groupements associés impactés par la Covid-19, « une subvention pour faire face aux conséquences de la pandémie ».

En attendant donc les appuis de l’Etat, de la Fifa et de la CAF, la FSF a décidé de renflouer les 14 clubs de L1 à raison de 5 millions de F CFA par entité, les 14 de L2 pour 3,5 millions de F CFA, sans compter les sommes allouées aux autres divisions et à des structures comme l’ONCAV qui gère les activités de vacances et l’Association des médecins du sport.

Au total, c’est une enveloppe de 282 100 000 F CFA qui sera débloquée, compte non tenu des honoraires des arbitres pour la saison en cours qui seront payés à partir de la semaine prochaine.

La FSF qui avait annoncé, il y a quelques semaines, l’annulation pure et simple des Coupes du Sénégal et de la Ligue de football en raison toujours de cette pandémie, a également décidé, ce mercredi, « de désigner les deux premiers du championnat de cette saison pour représenter le Sénégal dans les compétitions (des clubs) de la CAF ».

On rappelle que le football est à l’arrêt au Sénégal depuis la mi-mars, alors que les championnats de L1 et de L2 venaient de boucler leur parcours aller et qu’il restait les 13 journées de la phase retour à disputer.

