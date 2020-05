Afrique du Sud: Un caméraman d'une télévison publique Sud-africaine succombe à la COVID-19

13 Mai 2020

Le Cape, Afrique du Sud, 13 mai (Infosplusgabon) - Un cameraman d'une télévision publique sud-africaine a succombé, ce Mercredi, dans la ville du Cape, des suites de la maladie de la COVID-19.

M. Lungile Tom, qui travaillait pour eNCA, a été admis à l'hôpital, le dimanche passé, après avoir présenté des symptômes de Coronavirus.

"Il avait été testé et admis au service des soins intensifs. Les résultats de ces tests ont confirmé qu'il avait contracté le Coronavirus qui a finalement eu raison de lui," a déclaré le directeur des opérations de eNCA, Antonio Lee.

M. Tom, pour rappel, a travaillé pour la chaîne sud-africaine, CNBC Africa, avant de poser ses balluchons en 2013 à eNCA où il travaille depuis lors comme un cameraman.

"Lungile était connu pour son immense personnalité et son sens de dévouement pour son métier. Sa jovialité et sa bonne humeur vont manquer à tous ses collègues. En cette douloureuse circonstance, nos pensées vont vers sa femme, Nandipha, et à ses enfants," a ajouté M. Lee.

On signale que les autorités de la eNCA ont procédé à la désinfection des lieux affectés au sein des locaux de la télévision et ont déclenché la traque et le dépistage de tous les employés entrés en contact avec le défunt caméraman.

