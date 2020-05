Kenya: Des pluies diluviennes causent la mort de 237 personnes

13 Mai 2020

Nairobi, Kenya, 13 mai (Infosplusgabon) - Le bilan des victimes humaines causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues au Kenya a grimpé à hauteur de 237 personnes, ont indiqué, ce Mercredi, les autorités gouvernementales.

Le Secrétaire du gouvernement kényan en charge de la décentralisation, Eugene Wamlawa, a averti que la situation pourrait empirer, puisque le taux de la mortalité a dépassé les 194 annoncés la semaine dernière.

Les pluies qui continuent de s'abattre sur le pays et les inondations qui en ont résulté ont affecté plus de 161000 ménages, dont la plupart ont été contraints de déménager dans des zones plus hautes en altitude.

Quelque 807000 personnes ont perdu leurs abris à cause de ces inondations.

Rien que dans la partie occidentale du Kenya, un nombre de 104000 personnes ont été déplacées par les inondations.

Les autorités gouvernementales ont effectué des visites dans les régions les plus affectées par les pluies diluviennes pour évaluer la situation, notamment dans les comtés de la région du nord, Garissa et Mandera, qui sont les plus touchés.

On signale que les autorités gouvernementales kényanes ont débloqué un fonds spécial pour secourir les personnes les plus vulnérables affectées par les inondations.

Le Secrétaire du gouvernement kényan en charge de la décentralisation, Keraiko Tobiko, a attribué ces intempéries à la dégradation environnementale et à la faute des humaines qui se sont installés non loin des lits des fleuves.

