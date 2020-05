Une épidémie de peste porcine africaine dans une ferme au Sud-Ouest du Togo

13 Mai 2020

Lomé, Togo, 13 mai (Infosplusgabon) - Une épidémie de peste porcine africaine sévit dans une ferme au Sud-Ouest du Togo, a-t-on appris de sources officielles, ce mercredi à Lomé.

La ferme, objet de la pandémie, est située dans le canton d’Assahoun, dans la préfecture de l’Avé, environ 50 km au Sud-Ouest de Lomé.

Le nombre de porcs décimés par cette épidémie est, pour le moment, de 44 et selon un communiqué officiel, «le gouvernement a pris une série de mesures de prévention et de désinfection pour enrayer la propagation de la maladie».

Dans la zone d’exploitation, il a été procédé à : «l’abattage et la destruction de tous les porcs résiduels, ainsi que les produits dérivés dans toutes les exploitations porcines environnantes du foyer dans le canton d’Assahoun ; la désinfection et un vide sanitaire de 06 mois, l’interdiction de mouvements des porcs, de leurs produits dérivés, ainsi que le matériel d’élevage et des aliments pour animaux dans la zone d’infection pour une période de 06 mois », souligne le ministère en charge de l’élevage.

Le gouvernement qui va accorder une indemnisation aux éleveurs dont les animaux seront abattus et détruits par les services vétérinaires, selon la grille d’indemnisation en vigueur au Togo, indique-t-on, n’autorisera la reprise des activités d’élevage dans la localité qu’une fois rassuré de la fin de l’épidémie.

Le Togo, rappelle-t-on, gère souvent ce type d’épidémie de peste porcine qui sévit dans plusieurs localités de la région maritime et dans le septentrion où le porc est très consommé.

En 2014 et 2016, elle a fait beaucoup de dégâts dans les fermes au Sud du pays.

