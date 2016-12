Centrafrique : L'Union Européenne condamne les exactions dans la ville de Bria

06 Décembre 2016

CENTRAFRIQUE-Divers-Exactions

LIBREVILLE, 6 décembre (Infosplusgabon) - L'Union européenne condamne, dans un communiqué transmis mardi à la presse, les exactions commises dans la localité de Bria en Centrafrique "qui compromettent les efforts pour la réconciliation nationale".

Dans ce communiqué du Service européen pour l'action extérieure (Seae), l'UE exprime ses condoléances aux familles des victimes dont le nombre s'élève à plus de 80 personnes tuées au cours de ces exactions "qui comportent des graves risques pour la reconstruction et la stabilité du pays à un moment-clé", souligne le communiqué.

On rappelle que le Président Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique vient d'effecteur une visite de travail à Bruxelles où il a présidé la conférence internationale sur la Rca ayant permis de récolter plus de deux milliards d'euros pour la reconstruction et le développement de la Centrafrique, et à laquelle ont participé plus de 80 délégations venant des pays et organisations.

Le communiqué de l'UE exprime le ferme soutien à la mission onusienne de la Minusca pour protéger les populations civiles de Centrafrique 'Source PANA).

