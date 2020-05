Le gouvernement nigérian promet, dorénavant, de faire recours exclusivement aux services des compagnies aériennes locales pour le rapatriement de ses concitoyens bloqués à l'étranger

13 Mai 2020

Abuja, Nigéria, 13 mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement fédéral de la République du Nigéria a finalement cédé aux pressions et aux critiques sur l'utilisation de compagnies étrangères pour évacuer les ressortissants coincés à l'étranger, et a promis, dorénavant, de faire recours aux services des compagnies aériennes locales pour rapatrier ses ressortissants toujours bloqués à l'étranger.

Au total, plus de 600 ressortissants nigérians bloqués à l'étranger à la suite de l'interdiction imposée sur les vols internationaux de routine ont été évacués de Dubaï, de Londres et des Etats-Unis d'Amérique à bord de compagnies aériennes étrangères, dont Ethiopian Airlines, Emirates et British Airways.

Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeam, a déclaré aux journalistes que son gouvernement était conscient de la nécessité d'utiliser les transporteurs aériens locaux pour évacuer ses compatriotes de l'étranger.

"Les vols qui ont été organisés pour rapatrier les premiers groupes de nigérians coincés à l'étranger n'émanaient pas de l'initiative du gouvernement fédéral. Mais, dorénavant, les vols affrétés pour le rapatriement du restant des citoyens nigérians bloqués à l'étranger sont tous assurés par des compagnies aériennes nigérianes. Nous envisageons de mettre à contribution les compagnies aériennes nigérianes dans les opérations de rapatriement", a indiqué le chef de la diplomatie nigériane.

Tout en s'excusant par ailleurs pour la confusion survenue vendredi dernier, lors du transfert de Lagos à Abuja, de Nigérians rapatriés du Royaume-Uni et pour les difficultés qu'ils ont endurées à leur arrivée à Abuja, la capitale fédérale, M. Onyeama a donné une assurance par rapport à des mécanismes qui ont été mis en place pour s'assurer que de tels incidents ne se reproduisent plus.

Le chef de la diplomatie nigériane a indiqué que plus de 600 ressortissants nigérians ont été évacués de Dubaï, de Londres et des Etats-Unis d'Amérique.

Il y aurait, selon l'officiel, davantage de Nigérians bloqués en Chine, en Inde, en France, au Canada, au Liban, en Egypte et au Soudan, entre autres pays, et qui ne nourrissent que le rêve de rentrer chez eux.

