SENEGAL : La 9e édition du Forum mondial de l’eau se tiendra à Dakar en 2021

LIBREVILLE, 6 Décembre (Infosplusgabon) – La 9e édition du Forum Mondial de l’eau se tiendra en 2021 à Dakar, au Sénégal, a annoncé le Conseil des gouverneurs du Conseil mondial de l’eau (CME).

La ville de Dakar a été choisie à l’unanimité des membres du conseil des gouverneurs du CME, lors de sa 60e réunion tenue à Marseille, en France, à l’issue d’un processus rigoureux d’évaluation des candidatures.

A travers un communiqué, le président du CME, le Pr. Benedito Braga, a exprimé sa satisfaction pour le choix de la ville de Dakar et du Sénégal pour abriter cette importante réunion qui se tiendra pour la première fois en Afrique subsaharienne où les solutions collectives et innovantes pour les défis en approvisionnement en eau et l’accès à l’assainissement sont énormément attendues.

Le thème de ce 9e Forum sera "la sécurité de l’eau pour la paix et le développement".

Le communiqué précise que ce choix reste subordonné à la signature de l’accord entre le CME et le pays hôte pour abriter le Forum.

Le Forum mondial de l’eau est un événement d’envergure mondiale qui se tient tous les trois ans avec la participation des organisations internationales, des organisations de la société civile, des universitaires, des décideurs politiques, des parlementaires et des maires et des professionnels du secteur de l’eau et de l'assainissement.

Le 8e Forum mondial de l’eau qui se tiendra pour la première dans l’hémisphère sud, du 18 au 23 mars 2018 à Brasilia, au Brésil, aura pour thème général "le partage de l’eau".

On rappelle que la première édition du Forum mondial de l’eau avait eu lieu en 1997 à Marrakech, au Maroc. (Source Pana).

