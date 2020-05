Alpha Condé limoge le ministre guinéen de l'Energie

13 Mai 2020

Conakry, Guinée, 13 mai (Infosplusgabon) - Le chef de l'Etat guinéen, Alpha Condé, a limogé, ce mardi, le ministre de l'Energie, Cheick Taliby Sylla, selon un décret lu sur les ondes de la télévision nationale.

Aucune explication n'a été fournie sur le limogeage du ministre de l'Energie, remplacé dans la foulée par le secrétaire général du ministère, M. Sékou Sanfina Diakité.

Selon des observateurs, la mise à l'écart du ministre Sylla est consécutive aux nombreuses manifestations, souvent violentes à Conakry et dans des villes de l'intérieur, à cause des sempiternels délestages. Les jeunes de la préfecture de Kamsar, à environ 189 km de la capitale, ont mis à sac, ce mardi, la résidence du maire de la localité à cause des nombreux délestages.

Dans son plan de riposte contre la Covid-19, le gouvernement a décidé, en mars, de ne pas faire payer les factures de courant et d'eau pendant les trois prochains mois par les consommateurs. Excédés par les coupures intempestives du courant électrique, ceux-ci, sous le coup de l'énervement, se disent prêts à payer désormais leurs factures, moyennant la fourniture régulière du courant.

FIN/ INFOSPLUSGABON/OLP/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon