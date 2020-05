L'UE renouvelle son appel à une trêve humanitaire en Libye

13 Mai 2020

Tripoli, Libye, 13 mai (Infosplusgabon)- L'Union européenne (UE) a renouvelé son appel à une trêve humanitaire, à l'arrêt des combats en Libye et à la reprise du processus de dialogue sous les auspices des Nations unies, soulignant la nécessité de respecter l'accord politique libyen signé à Skhirat à la fin de l'année 2015.

Un communiqué publié mardi par Haut Représentant par intérim de l'UE a déclaré: qu'"au moment l'Union européenne est témoin de la poursuite de l'escalade de la violence en Libye, renouvelle son appel à une trêve, tout comme les Nations unies à la veille du Ramadan avec le soutien de l'Union européenne".

Elle a appelé "toutes les parties à agir de manière responsable et à cesser immédiatement les combats partout en Libye, qui affectent avant tout les civils, y compris les migrants, et les expose à un plus grand danger".

Le responsable européen a exhorté "toutes les parties qui se sont engagées à conclure une trêve et un cessez-le-feu négociés à donner suite à ces obligations", leur rappelant la "nécessité de respecter le droit international, notamment le droit international humanitaire".

Il a souligné également que "ceux qui le violeront seront tenus responsables" devant la communauté internationale.

L'Union européenne a également exhorté toutes les parties à protéger les civils, dont les migrants et les réfugiés, "en permettant la livraison sûre, rapide et sans entraves de l'aide et des services humanitaires à toutes les personnes touchées".

L'Union européenne a déclaré qu'elle était "toujours déterminée à respecter pleinement l'embargo des Nations Unies sur les armes en Libye", notant que l'opération IRINI, qui a été approuvé par le Conseil le 31 mars , vise à mettre en œuvre l'embargo des Nations unies sur les armes conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité par le biais des moyens maritimes, aériens et satellitaires".

Elle a également souligné "la nécessité de tout mettre en œuvre pour assurer la mise en œuvre pleine et effective des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, ainsi que par les frontières terrestres et aériennes avec la Libye".

L'Union européenne a appelé toutes les parties au conflit en Libye à "coopérer sans plus tarder, dans le but de mettre en œuvre un cessez-le-feu permanent qui confirme, dans les meilleurs délais, leur accord sur le projet discuté lors de la Commission militaire mixte tenue à Genève le 23 février 2020, dans le cadre de la Commission militaire mixte".

Le responsable européen a souligné que "la trêve doit aller de pair avec la reprise immédiate des pourparlers négociés par les Nations unies entre les parties, dans le plein respect de l'accord politique libyen", soulignant qu'"il n'y a pas d'alternative à une solution politique globale reflétant les conclusions de la Conférence de Berlin, confirmée par la Résolution du Conseil de sécurité 2510/2020".

L'Union européenne a exprimé "son espoir de la nomination d'un représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour succéder à Ghassan Salamé dans les meilleurs délais, afin de faciliter la reprise rapide des pourparlers politiques entre les parties libyennes", et a exhorté "tous les pays à coopérer avec les Nations unies dans le processus politique".

L'UE a réitéré son engagement au respect de la souveraineté de la Libye, son unité, sa stabilité et le droit international".

