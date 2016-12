Gabon : Le Groupe Shell vend ses actifs au Gabon pour 19 000 milliarsd de F CFA

03 Décembre 2016

LIBREVILLE, 3 décembre (Infosplusgabon) - Hantée par les incertitudes sur les perspectives du marché pétrolier, la compagnie anglo-nerlandaise Shell va vendre ses actifs au Gabon. La transaction est estimée à 30 milliards de dollars, soit environ 19 000 milliards de francs CFA.

Actuellement, Shell Gabon produit environ 60 000 barils par jour à partir de cinq champs principalement terrestres dont deux des principaux gisements pétroliers découverts dans le pays : Rabi Kounga et Gamba/Ivinga, dans la province d’Ogooué-Maritime.

Le groupe Royal Dutch Shell est présent au Gabon depuis 56 ans à travers ses actifs à terre. Le domaine minier gabonais ayant été très exploré, les découvertes importantes se font rares en même temps que les résrves pétrolières baissent au fil des ans. En entamant le processus de vente de ses actifs onshore dans le pays, le Groupe entend rééquilibrer son action et est entré en discussion pour rechercher un éventuel acheteur dans le cadre de son plan de cessions d’actifs d’environ 19 000 milliards de francs CFA.

Le site Afrik.com souligne que « bien que le personnel ait été informé de la transaction en fin de semaine dernière, les mêmes sources rapportent, cependant, que le groupe pétrolier a relativement peu progressé dans ses discussions sur des cessions d’actifs ».

Une tournure dictée par les incertitudes sur les perspectives du marché pétrolier, ayant sensiblement refroidi l’enthousiasme d’éventuels acheteurs.

«Jusqu’à maintenant, Shell est parvenu à des accords pour 6 milliards de dollars d’actifs», rapporte une source proche dossier relayé par Reuters.

Des indiscrétions bancaires révèlent que le fonds d’investissement américain Carlyle Group et la compagnie pétrolière et gazière européenne Perenco, ont participé au deuxième tour d’enchères.

Pour rappel, en avril 2016, Shell a indiqué son intention de céder au moins 30 milliards de dollars d’actifs dans les trois prochaines années afin de financer le rachat du britannique BG Group, une transaction à 52 milliards de dollars validée en février. Le géant pétrolier anglo-néerlandais veut désormais se concentrer sur la production de pétrole en mer et étendre rapidement ses activités sur le marché du gaz naturel liquéfié.

La riche épopée productive de Shell Gabon depuis 56 ans

Shell est installée au Gabon depuis 1960. C’est en 1963 qu’a eu lieu la découverte du champ de Gamba suivie en 1976 de celle d’Ivinga et la construction du Terminal pétrolier de Gamba. Au plus fort de ses activités, Shelle Gabon découvre le champ de Lucina en 1971 puis suivra la découverte d’Echira en 1984. L’année suivante a lieu la découverte du champ de Rabi. Et en 1987 celle de Moutouki. Pousuivant ses efforts, la compagnie anglo-neerlandaise découvra en 1988 le champ de Niungo.

Le début de la production du champ de Rabi a lieu en 1989 mais le pic de production de ce champ n’interviandra qu’en 1998 avec un débit de 220 000 barils/jour. Le record de production cumulée est observé en 1999 avec 500 millions de barils.

Puis intervient en 2001 la découverte du champ de Toucan qui sera suivis de celles de Damier et de Koula. En 2007, la compagnie anglo-bnéerlandaise fête les 40 ans du Terminal de Gamba. C’est en 2010 que sera fêté les 50 ans de présence de Shell au Gabon. En 2013, on enregistre 50 ans de découverte du champ de Gamba.

La filiale de la compagnie anglo-neerlandaise dont le siège se trouve à Gamba, au Sud-Ouest du Gabon, dispose d’un capital de 15 milliards de francs CFA, détenu à 75 pour cent par le Groupe Royal Dutch Shell Plc et à 25 pour cent par l’Etat gabonais, a-t-on appris de source autorisée.

FIN/INFOSPLUSGABON/ANL/2016

© Copyright Infosplusgabon