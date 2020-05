Le FMI aide l'Égypte à répondre aux besoins de financement liés à la pandémie de la COVID-19

12 Mai 2020

Washington, États-Unis, 12 mai (Infosplusgabon) - Le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé la demande d'aide financière d'urgence de l'Égypte, d'un montant de 2.772 milliards de dollars, au titre de l'Instrument de financement rapide (IFR), afin de répondre aux besoins urgents de la balance des paiements découlant de la pandémie de la COVID-19.

Selon un communiqué publié par le FMI mardi, l'achat dans le cadre de l'IFR implique un accès exceptionnel en raison de l'encours de crédit dans le cadre du précédent accord élargi du mécanisme de financement élargi.

Le communiqué a indiqué que l'Egypte a réalisé un redressement remarquable avant le choc de la COVID-19, en menant à bien un programme de réforme économique soutenu par le mécanisme élargi de crédit (MEDC) du FMI pour corriger les importants déséquilibres extérieurs et intérieurs.

"La pandémie et le choc mondial constituent une perturbation économique immédiate et grave qui pourrait avoir un impact négatif sur la stabilité macroéconomique durement acquise par l'Égypte si elle n'est pas traitée", a déclaré le FMI, notant que les autorités égyptiennes ont lancé un programme complet pour contenir l'impact économique du choc de la COVID-19.

L'IFR contribuera à alléger certains des besoins de financement les plus pressants, notamment pour les dépenses de santé, de protection sociale et de soutien aux secteurs les plus touchés et aux groupes vulnérables.

À l'issue de la discussion du Conseil d'administration, M. Geoffrey Okamoto, premier directeur général adjoint du FMI, a fait remarquer que la pandémie de la COVID-19 a radicalement perturbé la vie, les moyens de subsistance et les conditions économiques des populations en Égypte.

Il a déclaré que le choc mondial avait entraîné un arrêt du tourisme, une importante fuite des capitaux et un ralentissement des envois de fonds.

"Le gouvernement égyptien a répondu à la crise par un ensemble de mesures visant à faire face à l'urgence sanitaire et à soutenir l'activité économique. Les autorités ont agi rapidement pour allouer des ressources au secteur de la santé, fournir un soutien ciblé aux secteurs les plus gravement touchés et étendre les programmes de protection sociale afin de protéger les plus vulnérables. De même, la Banque centrale d'Égypte a adopté un vaste ensemble de mesures, notamment en abaissant le taux directeur et en reportant les remboursements des facilités de crédit existantes", a déclaré M. Okamoto.

"L’aide d'urgence au titre de l'instrument de financement rapide contribuera à limiter la baisse des réserves internationales et à financer le budget pour des dépenses ciblées et temporaires, visant à contenir et à atténuer l'impact économique de la pandémie. Les autorités se sont engagées à assurer une transparence et une responsabilité totales en ce qui concerne les dépenses liées à la crise, notamment en publiant des informations sur les plans de passation de marchés et les contrats attribués, ainsi que des audits ex-post de ces dépenses".

Selon le conseil d'administration du FMI, une aide rapide supplémentaire des créanciers multilatéraux et bilatéraux sera nécessaire pour combler le déficit restant de la balance des paiements, alléger le fardeau de l'ajustement et préserver la stabilité macroéconomique durement acquise par l'Égypte.

"À mesure que la crise s'atténuera, les mesures visant à réduire le niveau de la dette devront reprendre, parallèlement à la poursuite de la mise en œuvre de réformes structurelles visant à accroître le rôle du secteur privé pour parvenir à une croissance et à une création d'emplois plus importantes et plus inclusives, en libérant le potentiel de croissance de l'Égypte et en renforçant sa résilience", a ajouté M. Okamoto.

