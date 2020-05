Coronavirus : Les pays d'Afrique de l'Est sont invités à soutenir la production locale de produits médicaux pour lutter contre le virus

12 Mai 2020

Nairobi, Kenya, 12 mai (Infosplusgabon) - Le secrétariat de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) exhorte les États membres à soutenir la production locale de produits médicaux pour lutter contre la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Le bloc économique régional a également été exhorté à contribuer à l'augmentation de la fourniture de masques, de gel, de savon, d'aliments transformés, de respirateurs dans le cadre des efforts de lutte contre la pandémie.

Selon le secrétariat de la CAE à Arusha, en Tanzanie, cette mesure a été prise lors d'une réunion consultative conjointe des ministres des États partenaires et de ceux de la Santé, du Commerce, des Transports et des Affaires de la CAE.

Les fonctionnaires se sont réunis par vidéoconférence pour discuter d'une approche régionale du coronavirus, selon un communiqué officiel.

La conférence a en outre exhorté les États partenaires d'encourager les agriculteurs à poursuivre leurs activités pendant et après la période de la pandémie.

Le secrétariat de la CAE a également déclaré que la réunion consultative avait exhorté les États partenaires à soutenir les chaînes de transformation et de valeur des produits agricoles comme mesure de substitution aux importations.

"Les ministres ont demandé aux ministères des Finances des États partenaires de mettre en place des programmes de financement spéciaux pour les petites et moyennes entreprises, afin de les protéger des effets négatifs de la pandémie de coronavirus".

La CAE, dont le rêve à long terme est de former une fédération politique, est une organisation intergouvernementale régionale regroupant six États partenaires – le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l’Ouganda.

Les ministres ont énoncé ces directives en réponse aux informations dont ils disposaient selon lesquelles les principaux secteurs productifs de la région connaissaient déjà un ralentissement en raison de la pandémie.

Les secteurs les plus touchés sont l'agriculture, le commerce, la fabrication et l'industrie, le tourisme, la vente au détail hors ligne et la restauration.

"Parmi les impacts négatifs sur l'économie régionale, il y a une crise alimentaire en Afrique de l'Est et de graves perturbations dans les chaînes de valeur de l'industrie et de la fabrication", a déclaré le bloc régional.

Du côté positif, il y a des développements bénéfiques tels que l'augmentation de la production de masques faciaux dans la région et la popularité croissante de la vente au détail en ligne à l'aide de plateformes de commerce électronique.

La popularité croissante du divertissement en ligne, le développement du télétravail et de l'enseignement à distance sont également positifs.

La réunion consultative a été convoquée par Dr Vincent Biruta, président du Conseil des ministres, et le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Elle a permis de discuter des progrès réalisés dans la facilitation de la libre circulation des biens et des services dans la région.

Elle a également fait le point sur le dédouanement des marchandises et des chauffeurs de camion aux frontières de Malaba et de Busia pendant la pandémie.

Malaba et Busia sont des villes frontalières entre le Kenya et son voisin occidental, l'Ouganda

Les ministres ont appelé à une approche harmonisée pour tester les services dans les Etats Partenaires.

