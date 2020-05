Niger : La réouverture des écoles prévue pour le 1er juin

12 Mai 2020

Niamey, Niger, 12 mai (Infosplusgabon) - Le ministre nigérien de l’Enseignement supérieur, Yahouza Sadissou, a annoncé mardi au cours d'une conférence de presse, la reprise des cours dans les établissements scolaires à compter du 1er juin 2020 et ce, jusqu’au 15 juillet pour finaliser les programmes.

M. Yahouza Sadissou a rappelé que le gouvernement, après avis du comité des experts, a décidé de la reprise des activités académiques dans tous les établissements scolaires, de formation et de l’enseignement supérieur, publics et privés, au 1er juin 2020, si la tendance est favorable à la lutte contre la pandémie.

Le ministre de l’Enseignement supérieur a indiqué qu’au moment où les écoles ont été fermées, le taux d’exécution des programmes dans les établissements d’enseignement, en dehors des universités, variait entre 50 et 75%, selon qu’on soit au public ou au privé.

«Après différentes évaluations, nous aurons besoin de 45 jours pour finaliser le programme de l’année. Ainsi les cours vont s’étaler du 1er juin au 15 juillet 2020. Après interviendront les examens de fin d’année, BEPC, BAC, BTS, etc. Les dates précises pour ces examens seront communiquées ultérieurement», a notifié le ministre.

Yahouza Sadissou a indiqué que des échanges seront très bientôt engagés entre les différents ministères et les acteurs de l’école pour que "chacun adhère à ce plan de sauvetage qui va permettre de valider l’année en cours".

Il a en même temps décliné le programme de la rentrée académique 2020-2021, soulignant que les rentrées scolaires auront lieu, le 15 septembre 2020, pour le second cycle du secondaire, le 1er octobre pour le premier cycle du secondaire (le primaire et la formation professionnelle et technique) et le 1er janvier 2021 pour les universités publiques et les grandes écoles.

