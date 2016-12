BURKINA FASO : Les fuites de capitaux ont fait perdre 1.053 milliards de francs CFA en 40 ans

02 Décembre 2016

LIBREVILLE, 2 décembre (Infosplusgabon) – Le Burkina Faso a perdu 1.053 milliards de francs CFA, entre 1972 et 2012 à cause des fuites de capitaux, selon une étude du Centre d’analyse des politiques économiques et sociales (CAPES) et du Consortium pour la recherche économique en Afrique.

Intitulé"Fuite des capitaux hors du Burkina Faso: facteurs sous-jacents et impact sur les recettes fiscales", le rapport rédigé par Ameth Saloum Ndiaye (Sénégal) et Alain Siri (Burkina) souligne que ces pertes résultent de la falsification des montants des importations et des exportations de biens et services des comptes résiduels de la balance des paiements et des transferts de fonds non enregistrés.

Selon les résultats de l’étude sur la même période, la fuite de capitaux est estimée à 311,4 milliards de dollars pour le Nigeria, 84 milliards pour l’Angola, 56 milliards de dollars pour la Côte d’Ivoire.

Pour y remédier, les chercheurs proposent, entre autres, l’amélioration de la performance des régies de recettes pour débusquer le faux dans les écritures comptables des importateurs et exportateurs et la consolidation des politiques de libéralisation et de renforcement de la croissance économique. (Source Pana).

