Coronavirus : L'UA rend hommage aux infirmières tuées par la pandémie mondiale de coronavirus

12 Mai 2020

Addis-Abeba, Éthiopie, 12 mai (Infosplusgabon) - L'Union africaine (UA) a rendu hommage aux infirmières qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions, luttant pour sauver l'humanité des effets dévastateurs de la pandémie de coronavirus à l'échelle mondiale.

La commissaire aux Affaires sociales de l'UA, Amira Elfadil Mohammed, a déclaré, mardi, que les services des infirmières qui sont mortes en apportant leurs soins et un soutien aux personnes ayant contracté le virus seraient honorés à travers les générations.

"Leurs soins, leur valeur et leur dévouement seront honorés à travers les générations", a déclaré Mme Elfadil alors qu'elle présidait la Journée internationale des infirmières, célébrée mardi à travers le monde.

La Commission de l'UA s'est jointe au monde entier pour commémorer cette journée afin de soutenir la contribution inestimable des infirmières à la prospérité des systèmes de prestation de soins de santé dans le monde entier.

L'Assemblée mondiale de la santé a désigné 2020 comme l'Année internationale de l'infirmière et de la sage-femme.

M. Elfadil a déclaré que les célébrations ont incité la Communauté internationale à plaider en faveur d'une augmentation des investissements pour le personnel infirmier et les sages-femmes.

Elle a ajouté que les soins infirmiers sont restés une profession avec un puissant sens du service public pendant plus de 150 ans.

Au fil des ans, les infirmières ont servi la communauté en tant que prestataires et collaborateurs dans le cadre des soins de santé primaires. Elles ont également assumé un rôle de défenseur en s'adressant aux communautés pour la promotion de la santé et en appelant les décideurs à formuler de meilleures politiques de santé. Aujourd'hui, elles restent la main-d'œuvre la plus vitale dans le domaine des soins de santé, jouant un rôle crucial dans la prévention, le traitement et les soins des maladies, a déclaré le fonctionnaire de l'UA.

L'UA a exhorté les pays africains à veiller à ce que les infirmières et les sages-femmes travaillent dans un environnement où elles sont à l'abri du danger et respectées par leurs collègues médecins.

Le respect des infirmières devrait également être étendu aux membres de la communauté, tandis que l'accès à un service de soins de santé fonctionnel devrait également être accordé au personnel de santé essentiel.

"Les infirmières joueront un rôle encore plus important dans la fourniture de services de santé de qualité et en temps utile si on leur donne les moyens de diriger", a déclaré M. Elfadil.

Elle a ajouté que les systèmes de santé sont aujourd'hui plus que jamais mis à l'épreuve par le coronavirus (COVID-19) et par une augmentation des maladies mortelles liées au mode de vie.

"Il est donc nécessaire d'avoir des infirmières qui soient des analystes, des penseurs critiques et des personnes capables de résoudre des problèmes pour entrer dans le secteur", a déclaré le responsable de l'UA.

L'évolution des besoins du personnel infirmier exige également des spécialistes de la santé capables d'allier leadership et innovation.

Au niveau mondial, le leadership et l'engagement cliniques sont reconnus comme un moteur fondamental pour l'amélioration des résultats des patients. La Commission appelle les gouvernements africains à confier aux infirmières des postes de direction dans le secteur mondial de la santé.

"Nous félicitons toutes les infirmières qui vont au-delà de l'appel du devoir pour s'entraider avec une lourde charge de travail et sauver des vies alors que le monde lutte contre le coronavirus", a déclaré M. Elfadil.

La capacité des ressources humaines pour la santé en termes d'ampleur et de qualité a été reconnue comme un élément bénéfique du renforcement des systèmes de santé.

L'Organisation mondiale de la Santé estime que les infirmières et les sages-femmes représentent près de la moitié du nombre total de travailleurs de la santé dans le monde.

Toutefois, pour que tous les pays atteignent le troisième objectif de développement durable : la santé et le bien-être pour tous, le monde aura besoin de neuf millions d'infirmières et de sages-femmes supplémentaires d'ici 2030.

Ces emplois supplémentaires représentent une opportunité d'investissement dans les travailleurs de la santé.

Le Conseil international des infirmières estime que la pénurie de plus de 600.000 infirmières en Afrique subsaharienne doit être prise en charge de manière énergique afin d'atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 de l'UA et de la Stratégie africaine pour la santé.

Il est donc urgent de renforcer les connaissances et les compétences du personnel infirmier et des sages-femmes en Afrique, si l'on veut remédier à la pénurie de ressources humaines.

La Commission encourage les États membres de l'UA à mettre à profit les partenariats entre les universités africaines pour développer des programmes qui enrichissent l'expertise de la main-d'œuvre en soins infirmiers et en pratique de sage-femme.

En outre, les pays devraient contrôler et évaluer la qualité de leur système d'enseignement des soins infirmiers et des diplômés en soins infirmiers afin de s'assurer qu'ils sont aptes à répondre aux exigences d'un système de soins de santé en évolution et aux objectifs continentaux et mondiaux en matière de santé.

En attendant, le développement des soins infirmiers et de la profession de sage-femme pourrait aider les pays à atteindre le triple objectif d'améliorer la santé, de promouvoir l'égalité des sexes et de soutenir la croissance économique, a déclaré le commissaire aux Affaires sociales de l'Union africaine.

