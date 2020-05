Zambie: 174 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés ce Mardi

12 Mai 2020

Lusaka, Zambie, 12 mai (Infosplusgabon) - La Zambie a enregistré 174 nouveaux cas de Covid-19, soit la comptabilité journalière la plus élevée depuis l'apparition de la Pandémie dans le pays, portant ainsi à 441, le nombre total de cas enregistrés dans le pays avec 7 pertes en vies humaines.

Le ministre zambien de la Santé, Chitalu Chilufya, a révélé, ce mardi, que ces nouveaux cas enregistrés émanent des résultats des 126 tests effectués le10 et le 11 mai dans la ville frontalière du Nord de Nakonde, séparant la Zambie et le Tanzanie.

Parmi ces nouveaux cas enregistrés à Nakonde, 66 sont des chauffeurs de camions, tandis que les autres sont des membres du personnel travaillant au point d'entrée de la ville et des travailleurs sanitaires.

129 cas, d'après le ministre zambien de la Santé, ont été également enregistrés au niveau de la province du Copper belt.

Le ministre zambien de la Santé a aussi lancé un plaidoyer en faveur d'une collaboration plus étroite au niveau de la frontière entre la Zambie et ses voisins.

Selon toujours le ministre zambien de la Santé, le Pic de la Pandémie n'a pas encore été atteint dans le pays, de même que le pic de la mortalité à l'échelle continentale.

M. Chilufya rappelle que son pays a conduit jusqu'ici plus de 10,600 tests, et a enregistré, au total, 117 guérissons et 7 morts.

