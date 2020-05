Kenya : Une équipe envoyée à la frontière avec la Tanzanie par le ministère kényan de la Santé pour évaluer les mesures d'endiguement

12 Mai 2020

Nairobi, Kenya, 12 mai (Infosplusgabon) - Le ministère kényan de la Santé a dépêché une délégation de haut-niveau à la frontière entre le Kenya et la Tanzanie et ceci à la suite de la hausse, ces derniers jours, des cas de Coronavirus dans le pays.

Cette annonce a été faite, ce mardi, par les autorités sanitaires kényanes au moment où les cas liés à la pandémie ont atteint la barre de 715 dans ce pays qui est la première puissance économique de l'Afrique de l'Est.

La délégation a été dépêchée dans la ville de Namanga, une zone frontalière essentielle située entre la Tanzanie et le Kenya.

Pour ce mardi 12 mai, 15 nouveaux cas et trois morts ont été enregistrés au Kenya, tandis que le bilan total des personnes guéries est évalué à 259 et celui des pertes en vies humaines à 36.

L'équipe conduite par le directeur général en exercice au ministère kényan de la Santé, Docteur Patrick Amoth, a effectué une visite au niveau de la ville de Namanga située sur la frontière avec la Tanzanie, dans le but d'évaluer les mesures pouvant contribuer à stopper les transmissions transfrontalières.

Le Secrétaire administratif en chef du ministère kényan de la Santé, Docteur Rashid Aman, a déclaré que cette visite s'inscrit dans le cadre des nouvelles mesures prises et renforcées par le gouvernement kényan pour endiguer la propagation de la maladie.

"Nous mesurons l'importance de la surveillance au niveau de nos frontières, dans cette guerre contre la pandémie de la COVID-19", a déclaré M. Aman.

Hier, lundi, 14 nouveaux cas de Coronavirus ont été enregistrés dans la ville de Namanga, incitant ainsi les autorités kényanes à prendre cette nouvelle initiative.

Le gouvernement kényan se dit particulièrement préoccupé par rapport aux cas de contaminations signalés au niveau des frontières entre le Kenya et la Tanzanie et le Kenya et la Somalie.

Cette nouvelle évolution intervient à un moment où la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est (EAC) est en train d'exhorter ses six membres à nouer un partenariat dans la lutte contre la propagation de la pandémie.

Les six pays membres de l'EAC sont le Burundi, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, et le Soudan du Sud.

FIN/ INFOSPLUSGABON/OLP/GABON2020

